Назначение субсидий — как изменился порядок исчисления доходов в 2025 году

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине с 2025 года по-новому будут вычислять среднемесячный совокупный доход семьи, который учитывают для всех видов государственной соцпомощи. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

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Правительство, в частности, согласовало перечень расходов, которые учитываются/не учитываются для назначения жилищной субсидии на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

То есть, в 2025 году украинцы, которые планируют оформлять жилищные субсидии, должны знать, что:

в среднемесячный совокупный доход семьи больше не будет учитываться назначенная субсидия на аренду жилья. Этот вид помощи с конца января предоставляют ВПЛ;

относятся к среднемесячному совокупному доходу семьи полученные алименты.

Также при назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, который остается после уплаты военного сбора.

При каких условиях в 2025 году отменят субсидию

Назначенную госпомощь отменят, если:

задолженность за коммуналку превысила 680 грн;

задолженность будет существовать более трех месяцев.

Но долги — не единственная причина, по которой украинцы могут потерять жилищную субсидию. Льготу также отменят, если:

умрет основной заявитель, на которого была оформлена помощь;

во время проверки выяснится, что члены домохозяйства зарабатывают больше, чем указали в декларации;

получатель субсидии сменил место жительства, ведь помощь закреплена за конкретным адресом.

Ранее мы писали, что часть украинцев может рассчитывать на получение двух субсидий одновременно. В Минсоце объяснили, кому из граждан выплачивают.

Также напомним, что украинцы могут обжаловать решение, по которому им отказали в оформлении жилищной субсидии. Для этого нужно выполнить три условия.