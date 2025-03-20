Назначение субсидий — как изменился порядок исчисления доходов в 2025 году

В Украине новые правила начисления субсидий — что изменилось
В Украине с 2025 года по-новому будут вычислять среднемесячный совокупный доход семьи, который учитывают для всех видов государственной соцпомощи. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Новые правила для назначения субсидий — что известно
Правительство, в частности, согласовало перечень расходов, которые учитываются/не учитываются для назначения жилищной субсидии на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
То есть, в 2025 году украинцы, которые планируют оформлять жилищные субсидии, должны знать, что:
- в среднемесячный совокупный доход семьи больше не будет учитываться назначенная субсидия на аренду жилья. Этот вид помощи с конца января предоставляют ВПЛ;
- относятся к среднемесячному совокупному доходу семьи полученные алименты.
Также при назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, который остается после уплаты военного сбора.
При каких условиях в 2025 году отменят субсидию
Назначенную госпомощь отменят, если:
- задолженность за коммуналку превысила 680 грн;
- задолженность будет существовать более трех месяцев.
Но долги — не единственная причина, по которой украинцы могут потерять жилищную субсидию. Льготу также отменят, если:
- умрет основной заявитель, на которого была оформлена помощь;
- во время проверки выяснится, что члены домохозяйства зарабатывают больше, чем указали в декларации;
- получатель субсидии сменил место жительства, ведь помощь закреплена за конкретным адресом.
Ранее мы писали, что часть украинцев может рассчитывать на получение двух субсидий одновременно. В Минсоце объяснили, кому из граждан выплачивают.
Также напомним, что украинцы могут обжаловать решение, по которому им отказали в оформлении жилищной субсидии. Для этого нужно выполнить три условия.
Читайте Новини.LIVE!