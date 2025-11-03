НБУ выпустил новую памятную монету для серии Восточный календарь — детали

Здание НБУ. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) отчеканил новую памятную монету "Год лошади" для серии "Восточный календарь". Ее тираж составляет 80 тысяч штук.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Памятная монета "Год лошади" от Нацбанка

Как пояснили в пресс-службе, по китайской астрологии 2026 год — это знак Огненной (Красной) Лошади. Поэтому монету решили посвятить именно этому символу.

На реверсе монеты — стилизованный символ восточного календаря 2026 года — лошадь на фоне подковы.

Как выглядит новая памятная монета от Нацбанка. Фото: НБУ

"Подкова символизирует удачу и защиту, которых мы желаем украинским защитникам и защитницам. Под этим изображением размещены три точки — символ продолжения борьбы", — говорится в сообщении.

Грива лошади, изображенная на монете, тоже имеет определенный символизм. По замыслу, она отражает динамику движения "по ветру" или "против ветра" — это метафора:

внутренней силы;

сопротивления;

стремления к свободе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, а в центре — стилизованные часы со стрелкой. Они указывают на главный знак китайского зодиака в 2026 году.

Над дизайном монеты работала художница Марина Куц, скульптором был Владимир Атаманчук.

Памятную монету "Год лошади" отдадут в обращение с 3 ноября 2025 года. Номинал составит пять гривен, а тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке. Приобрести монету можно будет с 4 ноября в интернет-магазине НБУ.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам предложили сдавать монеты по 10 копеек, 50 копеек, 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен и 10 гривен, чтобы присоединиться к акции по помощи животным, пострадавшим из-за войны.

Приносить монеты в банки можно до 28 ноября 2025 года. Все собранные средства финучреждения автоматически перечислят на счет организации UAnimals, которая потратит их на закупку кормов, обустройство приютов, лечение.

Ранее мы рассказывали, что в Украине из обращения могут исчезнуть монеты по 10 и 50 копеек. Экономический аналитик Руслан Черный объяснил, почему это произойдет. Еще мы писали, что украинцы часто продают памятные монеты от НБУ на специализированном портале OLX. Например, изделие "Наследство" 2021 года имело цену в 7 тысяч гривен, а монета "30 лет Независимости Украины" - более 4 тысяч гривен.