Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине новая памятная монета от НБУ — чему ее посвятили

В Украине новая памятная монета от НБУ — чему ее посвятили

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 22:09
обновлено: 22:09
НБУ выпустил новую памятную монету для серии Восточный календарь — детали
Здание НБУ. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) отчеканил новую памятную монету "Год лошади" для серии "Восточный календарь". Ее тираж составляет 80 тысяч штук.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Реклама
Читайте также:

Памятная монета "Год лошади" от Нацбанка

Как пояснили в пресс-службе, по китайской астрологии 2026 год — это знак Огненной (Красной) Лошади. Поэтому монету решили посвятить именно этому символу.

На реверсе монеты — стилизованный символ восточного календаря 2026 года — лошадь на фоне подковы.

null
Как выглядит новая памятная монета от Нацбанка. Фото: НБУ

"Подкова символизирует удачу и защиту, которых мы желаем украинским защитникам и защитницам. Под этим изображением размещены три точки — символ продолжения борьбы", — говорится в сообщении.

Грива лошади, изображенная на монете, тоже имеет определенный символизм. По замыслу, она отражает динамику движения "по ветру" или "против ветра" — это метафора:

  • внутренней силы;
  • сопротивления;
  • стремления к свободе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, а в центре — стилизованные часы со стрелкой. Они указывают на главный знак китайского зодиака в 2026 году.

Над дизайном монеты работала художница Марина Куц, скульптором был Владимир Атаманчук.

Памятную монету "Год лошади" отдадут в обращение с 3 ноября 2025 года. Номинал составит пять гривен, а тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке. Приобрести монету можно будет с 4 ноября в интернет-магазине НБУ.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам предложили сдавать монеты по 10 копеек, 50 копеек, 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен и 10 гривен, чтобы присоединиться к акции по помощи животным, пострадавшим из-за войны.

Приносить монеты в банки можно до 28 ноября 2025 года. Все собранные средства финучреждения автоматически перечислят на счет организации UAnimals, которая потратит их на закупку кормов, обустройство приютов, лечение.

Ранее мы рассказывали, что в Украине из обращения могут исчезнуть монеты по 10 и 50 копеек. Экономический аналитик Руслан Черный объяснил, почему это произойдет. Еще мы писали, что украинцы часто продают памятные монеты от НБУ на специализированном портале OLX. Например, изделие "Наследство" 2021 года имело цену в 7 тысяч гривен, а монета "30 лет Независимости Украины" - более 4 тысяч гривен.

НБУ монеты Астрология Китайский Новый год лошадь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации