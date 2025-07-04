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Головна Фінанси Нова пам’ятна монета від НБУ — кому її присвятили

Нова пам’ятна монета від НБУ — кому її присвятили

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Дата публікації: 4 липня 2025 19:20
Пам'ятна монета від НБУ — що про неї відомо (фото)
В НБУ представили нову пам'ятну монету. Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) 4 липня 2025 року випустив нову пам'ятну монету. Її присвятили працівникам Національної поліції України, які цього дня відзначають своє професійне свято. 

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

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Детальніше про дизайн пам'ятної монети "Національна поліція України"

Монета отримала назву "Національна поліція України". Над дизайном працювали Аліса Іванова та Володимир Дем'яненко. Пам'ятна монета має номінал 10 гривень, її виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. В обіг планують ввести 10 мільйонів штук таких пам’ятних монет.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

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Нова пам'ятна монета НБУ присвячена Національній поліції України. Фото: Нацбанк/Telegram

На реверсі монети дизайнери зобразили стилізовану композицію з представниками різних підрозділів поліції, які уособлюють професійність, мужність і відданість службі. Над композицією є емблема Національної поліції України – восьмикутна зірка з малим Державним Гербом України в центрі.

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Пам'ятна монета має номінал 10 гривень, її виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Фото: НБУ

"Наша нова обігова пам’ятна монета — не просто грошовий знак, а символ пошани та вдячності українським поліцейським. За те, що кожного дня обирають непохитно стояти на варті закону, правопорядку та захисту життя наших громадян", —  сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Де купити пам'ятну монету

Для українців Нацбанк планує частину тиражу обігової пам’ятної монети сформувати у спеціально оформлені ролики. В одному такому ролику 25 обігових пам’ятних монет. Тираж роликів — 20 тисяч штук. 

Для купівлі ролики стануть доступні 8 липня. Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.

Раніше ми розповідали про найдорожчу монету в Україні. Її викарбували з 500 грамів золота.

Також нагадаємо, що серед українських монет є багато дешевих, які коштують не більше власного номіналу. Зазвичай це обігові копійки. 

НБУ гроші монети Нацполіція свято
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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