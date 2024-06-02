Какие выплаты государство гарантирует пенсионерам — детали от Минсоцполитики

Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам стоит готовиться к тому, чтобы работать, пока это возможно физически, и откладывать на старость. Государство гарантирует выплаты пожилым людям из солидарной пенсионной системы, но эти суммы будут небольшими.

Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире "Еспрессо".

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Она пояснила, что в европейских странах солидарные пенсии, как правило, являются минимальным гарантированным уровнем выплат. Для получения высокой пенсии человек должен копить средства.

Марчак привела пример Соединенных Штатов, где солидарные пенсии как таковые не существуют и граждане самостоятельно накапливают средства для достойной старости.

"В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть… Кроме того, нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая", — сказала она.

По мнению Марчак, ситуация в Украине, вероятно, будет ухудшаться. Она советует украинцам начинать откладывать дополнительные средства на собственный "пенсионный счет" и готовиться работать, пока это будет возможно.

По словам чиновницы, Украина должна быть "страной активного долголетия", что означает, что граждане должны быть способны работать так долго, как смогут, и выходить на пенсию только тогда, когда физически станут не способны самостоятельно обеспечивать себя.

Что такое солидарная пенсия

Действующая сейчас пенсионная система Украины основывается на принципе солидарности поколений. Это означает, что активно работающие граждане финансируют пенсии уже завершившим свою трудовую деятельность. Другими словами, взносы, поступающие в Пенсионный фонд Украины, направляются на выплату пенсий.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, его можно купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.

Мы также писали, что в Украине с 1 июня части пенсионеров повысят выплаты, а в текущем году размер средней пенсии повысили на 400 гривен. Однако у одной категории сумма выросла в среднем на 4 тыс. гривен.