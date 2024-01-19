В Украине могут задержать зарплаты и пенсии — почему и когда

Деньги в руках. Фото: Трибун

На фоне новостей о нехватке финансирования со стороны Запада, среди украинцев растет обеспокоенность своевременностью выплаты пенсий и зарплат. Также граждане волнуются о возможном уменьшении социальных выплат и ограничении количества пользующихся льготами граждан.

Почему выплаты пенсий и зарплат могут задержать, рассказало издание "На пенсии".

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Причины задержки выплат зарплаты и пенсии в 2024 году

В конце 2023 года министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что Украина может отложить выплату зарплаты госслужащим и пенсиям пожилым людям, если не надежно обещана финансовая помощь в начале года от ЕС и США.

По словам чиновницы, в 2024 году нам нужно 37 млрд долларов внешней поддержки. Она также сказала, что дефицит внешней поддержки откинет украинскую экономику к режиму "выживания". Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта 2024 года.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович прокомментировала ситуацию с индексацией пенсий. Она отметила, что в марте 2024 года индексации может не быть, если нам не дадут обещанную финпомощь. По ее словам, проблем с финансированием текущих пенсий в 2024 году не будет, однако средств на индексацию пенсий могут не найти.

Такие заявления обеспокоили украинцев. После этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пенсии в Украине будут платить вовремя. Он также заявил, что индексация пенсий пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. По словам Шмыгаля, у Украины есть договоренности с 11 странами о многолетних программах финансирования.

Какие будут пенсии и зарплаты с 1 февраля

С начала 2024 года пенсии в Украине выросли благодаря пересмотру прожиточных минимумов для разных социальных групп. В феврале планируется проведение индексации пенсий, что повлияет на их сумму. По состоянию на 1 февраля минимальная пенсия останется на уровне 2361 гривен, а максимальная — 23610 гривен.

Также во второй половине февраля будут объявлены конкретные цифры индексации пенсий, которую планируется внедрить с 1 марта 2024 года. С 1 апреля предполагается обновление размеров выплат для продолжающих работать пенсионеров. Проектируемый размер индексации пенсий составляет около 13%.

Что касается зарплат, то в 2024 году размер оплаты труда вырастет. Правительство уже определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Показатели прописаны в госбюджете-2024.

В частности, документ предусматривает, что размер "минималки" должен измениться дважды в течение года, а именно:

с 1 января 2024-го — 7,1 тыс. гривен в месячном размере (42,6 грн почасово);

с 1 апреля 2024-го — 8 тыс. гривен в месячном размере (48 грн почасово).

Что касается средней заработной платы, то в 2024 году она повысится с нынешних 18,52 тыс. гривен до 21,8 тыс. гривен. Такая сумма указана в пояснительной записке бюджета.

Что еще нужно знать

Напомним, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в 2023 году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.

Также мы писали, что в 2024 году должна сократиться заработная плата государственных служащих в рамках правительственного постановления №1409. Известно, как могут измениться суммы и не спровоцирует ли это дефицит кадров.