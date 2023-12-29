Пенсії в Україні — чи буде індексація у 2024 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні анонсована владою індексація пенсій, запланована на березень 2024 року, може не відбутися. Це може статися у випадку відсутності міжнародної фінансової допомоги.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Індексація пенсій у 2024-му

За словами очільниці відомства, йдеться про ситуацію із можливою затримкою допомоги від країн Заходу, і що це може похитнути поточні виплати для населення з державного бюджету. Попри це, більшість громадян отримують пенсійні виплати за віком від внутрішніх доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження", — наголосила міністр.

Відповідні надходження забезпечують українські платники податків, зокрема, військові. Оскільки всі вони платять Єдиний соціальний внесок, то Пенсійний фонд стабільно тримається на власних коштах.

З огляду на це, проблем із постійними виплатами пенсій не повинно бути. Однак, в разі перебоїв у міжнародному фінансуванні питання підвищення виплат наступного року може зависнути у повітрі.

"Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики, говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", — пояснила Жолнович.

Водночас, всі підвищення та індексації пенсійних виплат закладені в державний бюджет на 2024 рік, і сподівається, що фінансовий ресурс на це буде.

Міністр переконана, що країні у результаті вдасться впоратися з такими викликами, тому зараз передчасно говорити про те, що пенсіонери не отримають, відповідно до закону, свої гарантовані виплати і передбачені підвищення на рівень інфляції. Поки що у влади змін у планах немає і вона налаштована їх втілити.

Соціальні виплати у 2024 році

Різні соціальні виплати, зокрема допомога малозабезпеченим українцям, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим категоріям — фінансують міжнародні партнери.

Зважаючи на все це, Міністерство соцполітики домовилося зі Світовим банком про фінансову допомогу на суму майже 2 млрд доларів. Їх планують спрямувати у перші місяці 2024 року на базові соціальні витрати для громадян, додала Оксана Жолнович.

Загрози відсутності допомоги Заходу

Днями у Міністерстві економіки заявили про те, що уряд може відкласти всі бюджетні виплати у разі, якщо Європейський Союз та Сполучені Штати не ухвалять рішення про подальше надання фінансової допомоги для України.

Зараз у державному бюджеті утворилась "дірка" у 37 мільярдів доларів, тоді як влада сподівалась покрити нестачу міжнародними коштами. У Мінекономіки наголосили, що всі отримані гроші від податків в країні йдуть на армію.



Проблеми можуть виникнути із виплатами, які відбуваються з держбюджету, і останні роки фінансувалися за рахунок закордонних коштів. Проблема може торкнутися 500 тис. державних службовців, 1,4 млн вчителів та 10 млн пенсіонерів, зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, в українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.