Комунальні послуги — відомо, на які суми карають боржників

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році споживачів комунальних послуг за несплату чекає покарання. Зокрема, тепер цілком законно нараховують пеню та примусово стягують заборгованість через суд.

Це передбачено урядовою постановою №1405 від 29.12.23 року.

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Штрафні санкції для боржників

Так, цьогоріч зі споживачів знову дозволили стягувати штраф за несплату послуг ЖКГ. Тим, хто має борги за комуналку, нараховують пеню за кожен день протермінування, суму боргу примусово стягують через суд. Тобто, чим більше заборгована сума, тим більший розмір пені та стягнень.

Водночас мораторій на штрафні санкції не стосується окупованих територій та "гарячих точок". Для решти споживачів передбачене таке:

загроза припинення надання житлово-комунальних послуг у терміни, встановлені договором та законом;

нарахування пені та штрафів на суму заборгованості споживача;

загроза судової тяганини.

Постанова передбачає розміри та вид стягнень за несплату послуг ЖКГ:

пеня, яка не може перевищувати 0,01% суми заборгованості за кожен день протермінування та 100% від загальної суми боргу;

спрощене примусове стягнення грошей через суд, без необхідності присутності самого боржника.

Кому пеню не нараховують

Водночас для тих, хто не проживає в оселі, встановлене право надати заяву про тимчасову відсутність понад 30 календарних днів. Для цього має бути документальне підтвердження, яке потрібно надати у паперовій чи електронній формі. Такі документи вимагають актуалізації пів року. Відсутність споживача може підтвердити:

інформація про перетин держкордону;

довідка про військову службу;

довідка з навчання, роботи, адреса тимчасового проживання/лікування;

довідка про відбування покарання.

Борги не стягуватимуть також із власників пошкодженого чи зруйнованого житла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. Через останні російські обстріли, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.