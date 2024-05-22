Тариф на электричество могут сделать дифференцированным — что известно

Прибор учета электроэнергии. Фото: Ukrenergo

В Украине с июня 2024 года стоимость электроэнергии может вырасти. Власти рассматривают различные варианты размера повышения, в частности, возможность возврата к дифференцированному тарифу.

Об этом пишет издание Oboz.

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О том, что летом будут новые цены на свет, откровенно говорят и в правительстве, и в Верховной Раде. В то же время, как именно изменится тариф на электроэнергию, точно неизвестно. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч.

Многие народные депутаты предполагают, что электроэнергия может подорожать почти до 4 грн. Окончательный вариант не принят.

"Вариант в 3,5 грн все еще рассматривается, конечно, нужно идти к рыночной цене и это будет точно происходить. Но будет происходить постепенно", — сообщает источник в правительстве.

Кроме того, рассматривают возможность возврата к дифференцированному тарифу. То есть потребители снова будут платить больше за больший объем использования ресурса. Но для того, чтобы получить деньги на восстановление энергосистемы, цены в целом повысятся для всех.

Как известно, электрическая энергия подорожала за последний год практически на 70%. Это единственная услуга, существенно повысившаяся за весь период военного положения. Необходимость введения новых цен объясняли потребностью в нехватке финансов, нужных для восстановления объектов энергосистемы после вражеских атак.

С 1 июня 2023 года стоимость выросла до 2,64 грн/кВт-ч. Тариф сделали "единым", тогда как раньше цена зависела от объема использования:

1,44 грн (за кВт-ч) при потреблении ресурса до 250 кВт-ч;

1,68 грн — если больше 250 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году потребителей коммунальных услуг за неуплату ждет наказание. В частности, теперь полностью законно начисляют пеню и принудительно взимают задолженность через суд.

Мы также писали, что цены на газ для населения не поменяются, большинство бытовых потребителей будут платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить до уровня рыночного.