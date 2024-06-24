Доходи біженців за кордоном — що треба знати про декларування у 2024 році

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У Державній податковій службі розповіли про особливості декларування іноземних доходів громадян. Зокрема, платники податків можуть зменшити обсяг річного податкового зобов’язання.

Про це повідомляє пресслужба ДПС у Київській області.

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Згідно з нормами Податкового кодексу, якщо джерело грошових виплат будь-яких оподатковуваних доходів — іноземне, сума відповідного доходу має включатися у загальний річний оподатковуваний дохід платників податків — отримувачів, які зобов’язані подавати річні податкові декларації. Він оподатковується за ставкою 18%, що визначено п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Якщо відповідно до норм міжнародних домовленостей, згода на обов’язковість яких надана парламентом, платники податків можуть зменшити суми річних податкових зобов’язань на суму податків, сплачених за межами країни, вони визначають суму зменшення за вказаними підставами у річних податкових деклараціях.

У разі відсутності у платників податків документів, що підтверджують суми отриманих ними доходів з іноземних джерел та сум сплачених податків в іноземній юрисдикції, що оформлені відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, такі платники зобов’язані подати в контролюючі органи за своїми податковими адресами заяви про перенесення термінів подання податкових декларацій до 31 грудня року, наступного за звітним.

Якщо не буде подано податкову декларацію вчасно, то платник податків нестиме відповідальність, встановлену Податковим кодексом та іншими законами.

Там зауважили, що у зменшення суми річного податкового зобов’язання платників податків не зараховують:

податки на капітал/приріст капіталу;

податки на майно;

поштові податки;

податки на продаж;

інші непрямі податки незалежно від того, чи вважаються прибутковими податками.

Суми податків з іноземних доходів платників податків — резидентів, сплачених за межами країни, не можуть перевищувати суму податків, що розрахована на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку, згідно з українським законодавством.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

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