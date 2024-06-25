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В Украине могут пересмотреть налоги — сколько заставят платить

25 июня 2024 10:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в Украине — власть готовит кардинальные изменения в налогообложении
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине могут повысить ключевые налоговые ставки. Размеры Налога на добавленную стоимость (НДС) и Налога на доходы физлиц (НДФЛ) могут измениться уже в июле 2024 года.

Об этом информирует издание Oboz.ua.

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Как могут измениться размеры налогов

Издание отмечает, ссылаясь на источник в правительстве, что власти ищут способы закрыть дыру в 400 млрд гривен в государственном бюджете. В связи с этим рассматривают вариант повышения основных налогов. Ожидается, что решение должно заработать в этом году, и коснется абсолютно всех граждан.

Если сейчас размер военного сбора, который платят украинцы со своей зарплаты в армию, составляет 1,5%. По предложению, он может повыситься до 5%. Благодаря соответствующему повышению бюджет получит около 94 млрд гривен.

"Военный сбор должен увеличиться с 1,5% до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, потому что этот сбор ввели как дополнение указанного налога", — пишет издание.

Ставка Налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%. Ее тоже хотят пересмотреть, однако на сколько может вырасти — точно неизвестно.

"Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. Или на 2% или на 3%. Не меньше", - рассказал собеседник в правительстве.

В то же время, дополнительно хотят получить от этого до 120 млрд гривен. Так, увеличение ставки НДС на один процентный пункт принесет бюджету 40 млрд гривен. Два вышеуказанных налога могут дать более 200 млрд гривен.

Также возможны дополнительные поступления от введения экономического бронирования. В случае его максимального упрощения и разрешения участвовать в нем ФЛП, это может дать 400 млрд гривен.

В результате позволило бы покрыть дефицит государственного бюджета. Однако в обществе не все одобрительно относятся к экономическому бронированию, политического решения по этому вопросу пока нет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе рассказали об особенностях декларирования иностранных доходов граждан. В частности, налогоплательщики могут снизить объем годового налогового обязательства.

Ранее мы писали, что в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

закон
налоги
Налоговая служба
бюджет
деньги

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