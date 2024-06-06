Украинцы могут повысить размер пенсии на 50% — как это можно сделать

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут повысить размер будущей пенсии более чем на 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

Об этом говорится в ст. 29 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании".

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На сколько можно увеличить пенсии

Согласно украинскому законодательству, если гражданин самостоятельно решает выйти на пенсию позже, его пенсионные выплаты увеличатся на определенный процент. К примеру, если отложить пенсию на период:

до пяти лет, за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличится на 0,5%;

от пяти лет, за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличится на 0,75%.

Если украинский решит выйти на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, его пенсия может увеличиться примерно на 50%. К примеру, если сейчас пенсия составляет 5 тысяч гривен, а вы решите продолжать работать и подадите заявление на пенсию в возрасте 65 лет и 7 месяцев, то ваша пенсия может увеличиться до 7,5 тысяч гривен.

На какую пенсию можно рассчитывать, получая максимальную, среднюю или минимальную зарплату

Размер пенсии в Украине зависит от зарплаты и страхового стажа каждого гражданина, поэтому суммы выплат будут индивидуальными. В лучшем случае пенсия может составлять около четверти от зарплаты, но иногда может быть меньше.

Например, при условии зарплаты в 15 тысяч гривен и 35 полных лет страхового стажа, будущая пенсия будет около 4,228 тысяч гривен, что меньше 30% от зарплаты.

С тем же стажем и зарплатой в 10 тысяч гривен пенсия составит около 3,314 тысячи гривен, что больше 30%. В то же время при минимальной зарплате в 8 тысяч гривен и 35 годах стажа пенсия может составлять не более 2,255 тысяч гривен.

Если зарплата вдвое больше средней, то есть более 33 тысяч гривен, то пенсия может достичь 9,49 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сказала, что украинцам стоит готовиться к тому, чтобы работать, пока это будет возможно физически, и откладывать в старость. Государство гарантирует выплаты пожилым людям из солидарной пенсионной системы, но эти суммы будут небольшими.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, когда будут возобновлены выплаты для граждан, прошедших идентификацию в банке. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым блокируют деньги за игнорирование требования подтвердить лицо в банке.