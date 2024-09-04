Компенсація за генератори в Україні — в яких містах та як можна отримати

Чоловік біля електрогенератора. Фото: УНІАН

В умовах відключень електроенергії мешканці багатоповерхівок можуть об'єднатися та встановити генератори, щоб забезпечити безперебійну роботу ліфтів, систем опалення та водопостачання. Однак така можливість існує не в усіх регіонах України.

Про те, у яких містах є програми часткової компенсації вартості генераторів для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), розповідає видання Фокус.

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Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця може компенсувати до 75% вартості придбаних автономних джерел електроенергії. Розмір компенсації залежить від кількості поверхів у будинку, що дозволяє мешканцям придбати більш потужне обладнання. Максимальна сума відшкодування становить:

до 100 тис. грн — для будинків до 6 поверхів включно;

до 200 тис. грн — для будинків від 7 до 16 поверхів включно;

до 300 тис. грн — для будинків від 17 поверхів і для будинків із даховими або прибудованими котельнями.

Він зазначив, що оновлений порядок компенсації буде поширюватися не лише на ОСББ та ЖБК. Він стосуватиметься всіх багатоповерхових будинків Києва, де мешканці ухвалять відповідне рішення.

Для отримання компенсації необхідні такі документи:

Заява.

Завірена копія видаткової накладної на придбання незалежних джерел електричної енергії.

Витяг з єдиного державного реєстру (ОСББ, ЖБК, ОК, юридичні особи, основним видом діяльності яких є комплексне обслуговування об'єктів).

Копія протоколу зборів співвласників (для управителя, обраного відповідно до закону).

Харків

У Харкові передбачено часткове відшкодування витрат на придбання незалежних джерел електроенергії для ОСББ, ЖБК, ЖК та УБЖБ. Відшкодування становитиме 70% від вартості, придбаних у 2024-2027 роках автономних джерел електроенергії, проте сума не перевищуватиме 100 тис грн.

Необхідні документи:

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, яка відповідає за утримання будинку.

Документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору та виписка з протоколу).

Копії платіжних документів (первинні документи, що підтверджують факт отримання незалежного джерела електроенергії та оплату товару).

Копія документа із зазначенням технічних характеристик, серійного номера джерела електроенергії (або іншого заводського маркування) та гарантійного талона.

Список потреб, для яких буде використовуватися незалежне джерело електроенергії.

Одеса

В Одесі запроваджено часткову компенсацію вартості електрогенераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів у будинках від трьох і більше поверхів. Максимальна сума компенсації складає 100 тисяч гривень на одного учасника програми.

Міськрада наголошує, що сума відшкодування не перевищує 70% вартості генератора, який має бути придбаний під час воєнного стану. Оплата повинна здійснюватися через банківські установи.

Для будинків з індивідуальним тепловим пунктом, водяними насосами або ліфтами номінальна потужність генератора повинна бути від 5 кВт. Для будинків без ліфтів та індивідуальних теплових пунктів — від 3 кВт.

Необхідні документи:

Заява.

Копії платіжних документів.

Копії документів із технічними характеристиками і серійним номером електрогенератора.

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для юридичної особи, яка утримує будинок.

Документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу).

Генератор у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Львів

Мешканці Львова мають можливість отримати компенсацію до 200 тисяч гривень за придбання потужного електрогенератора. Участь у програмі можуть брати ОСББ, керуючі компанії, виконавці житлових послуг та ЖБК Львова.

Необхідні документи:

Заява.

Копії платіжних документів, що підтверджують отримання електрогенератора та оплату.

Копії документів із технічними характеристиками і серійним номером електрогенератора (або іншого заводського маркування).

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для юридичної особи, яка утримує будинок.

Документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу).

Чернівці

У Чернівцях продовжено програму часткового відшкодування вартості генераторів для ОСББ, житлових кооперативів, органів самоорганізації населення та управителів до кінця 2024 року. Мешканцям міста можуть відшкодувати 80% вартості генератора потужністю понад 3 кВт, купленого після 24 лютого 2022 року, але не більше 60 тис. грн за одиницю. Розрахунок компенсації такий:

Для будинків з 3-36 квартирами — 1 генератор.

Для будинків з 37-72 квартирами — 2 генератори і більше.

Для будинків з автономними котельнями, які купують генератор для їхньої роботи, компенсація розраховується таким чином: до 60 тис. грн на кожні 36 квартир і не більше 80% вартості генератора потужністю понад 3 кВт.

Необхідні документи:

Заява.

Копії платіжних документів.

Копії документів із технічними характеристиками, серійним номером або іншим заводським маркуванням генератора.

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для юридичної особи, що утримує будинок.

Документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу).

Протокол зборів співвласників багатоквартирних будинків про намір придбати генератор із визначеною сумою пайової участі. Якщо генератор купує керуюча компанія — рішення про надання їй відповідних повноважень.

Луцьк

У Луцьку діє програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, яка покриває до 50% витрат, але не більше 40 тис. грн на багатоквартирний житловий будинок. Відшкодування здійснюється коштом місцевого бюджету відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Інформація про перелік необхідних документів поки що не оприлюднена на сайті міськради.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли, чи знизяться ціни на генератори та акумулятори після скасування податкових і митних зборів. Йдеться про ухвалені законопроєкти №11258 і №11259.

Ми також писали, що незважаючи на нещодавнє звільнення від мит і ПДВ на енергетичне обладнання, яке ввозиться в Україну, зовнішні акумулятори, зарядні станції та генератори, критично необхідні через регулярні відключення електроенергії, не стали дешевшими. Вартість популярних моделей у торгових мережах України в середньому на третину вища, ніж у сусідній Польщі. Торговці заявляють, що підстав для зниження цін наразі немає і до зими українців очікує нове подорожчання.