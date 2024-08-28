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На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

28 серпня 2024 06:08
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях
Підключені повербанки. Фото: idsb.tmgrup.com.tr
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

Минулого місяця Рада звільнила від мит та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться до України. Але зовнішні акумулятори, зарядні станції та генератори, які настільки потрібні в умовах регулярних відключень електроенергії, дешевшими не стали. Щобільше, вартість популярних моделей в українських торгових мережах у середньому на третину вища, ніж у сусідній Польщі. Торговці запевняють, що підстав для зниження цін немає, а до зими на українців чекатиме чергове подорожчання.

Товари дешевшими не стали

Згідно із Законом, який підписав президент, до списку обладнання для енергетики, звільненого від мита та податку на додану вартість (ПДВ) на ввезення в Україну потрапили:

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  • обладнання для вітрової та сонячної генерації;
  • акумулятори.

Ми вирішили проаналізувати, як змінилася вартість зовнішніх акумуляторів, та портативних зарядних станцій після ухвалення Закону. Ціни на товари ми брали з українського онлайн-сервісу Hotline.

Візьмемо для прикладу зовнішній акумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3, ємністю 20000 мА-год. На початку весни ціни на нього в середньому становили 1025 грн. А наприкінці липня, перед ухваленням Закону, такий повербанк у середньому коштував уже на 42% більше, або 1460 грн. Тоді різкому зростанню цін передували регулярні відключення електроенергії. З того часу ситуація ненадовго стабілізувалася. А ціна знизилася до 1399 грн. Таким чином, з початку весни, його вартість збільшилася на 36%.

Ще одна модель цього ж виробника – Xiaomi Mi 50w Power Bank. Цей зовнішній акумулятор має ємність 20000 мА-год та потужність 50 Вт. Цього достатньо не лише щоб швидко заряджати смартфони, планшети та сумісні ноутбуки. Ціни на нього також зросли. Навесні Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh коштував у середньому 1949 грн. Зараз цей гаджет продається в середньому за 2699 грн, подорожчавши майже на 39%.

Наступна модель – повербанк Baseus, ємністю 30000 мА-год та потужністю 65 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки. У березні цей гаджет у середньому коштував 2742 грн. Потім, після загострення ситуації в енергетиці, він різко подорожчав майже на 40% — до 3833 грн. Після спаду ажіотажного попиту, його ціна трохи опустилася і зараз становить 3599 грн. Подібна цінова динаміка спостерігається і в інших моделей.

На третину дорожче, ніж у Польщі

До того ж, як не дивно, ціни на багато гаджетів в Україні на порядок вищі, ніж у сусідній Польщі. Для порівняння ми взяли ціни на популярні моделі у польському інтернет-магазині Mediaexpert.pl та порівняли їх із пропозиціями вітчизняних мереж.

Один з "ходових" товарів — зарядна станція Ecoflow River 2 Pro на 768 Ватт. У польському інтернет-магазині за таку станцію просять 3099 злотих, що дорівнює 33,4 тис. грн.

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 1

В Україні середня ціна за даними сервісу hotline.ua становить 30 562 грн. Але розкид цін дуже великий. Наприклад, в Алло за таку станцію просять 41 999 грн або на чверть дорожче, ніж у Європі.

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 2

Є продавці, які просять за такі станції від 24 тис. грн. Але з гарантією від магазину тривалістю лише кілька місяців.

Ще одну популярну модель зарядної станції цього бренду на 3.6 кВт EcoFlow DELTA Pro у Польщі можна замовити за 8,5 тис. злотих, або 91,6 тис. грн.

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 3

В Україні цю ж станцію EcoFlow DELTA Pro на 3.6 кВт одразу три великі українські мережі, а саме Епіцентр, Comfy та Foxtrot продають за 119,9 тис. грн. Що майже на третину дорожче, ніж у Польщі.

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 4

 

На замовлення вдвічі дорожче

Ще одна зарядна станція, популярна в Україні – Bluetti. Модель на 1,4 кВт (AC180P) у Європі пропонують за 750 євро або 33 802 грн.

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 5


В Україні ціни на неї стартують від 42990 грн у дрібних торговців. Великі інтернет-магазини просять за неї на кількасот доларів більше. Наприклад, в інтернет-магазині електроніки Stylus за неї просять 48 тис. грн, в eStore - 52 399 грн, а у Фокстроті взагалі пропонують її до замовлення за ціною 59 999 грн.
 

На третину дорожче, ніж у ЄС, як українські мережі електроніки наживаються на українцях - фото 6

Середня ціна такої станції в Україні, за даними сервісу Hotline, становить 47 930 грн., що на 40% дорожче, ніж на офіційному сайті компанії в ЄС.

Чим більше обстрілів, тим вища ціна

Щоб з'ясувати, чому ціни на продукцію не знизилися, Новини.LIVE звернулися до кількох великих торгових мереж. У мережі Епіцентр надати будь-які коментарі відмовилися. " Ми цю тему коментувати не будемо ", - сказали нам у прес-службі компанії.

Тим часом у Comfy нам повідомили, що ухвалений документ не містить підстав для зниження роздрібних цін для пересічних українців.

На превеликий жаль, масовому споживачеві поки не варто очікувати зниження цін на генератори, зарядні станції та зовнішні акумулятори. Зазначені закони передбачають звільнення від мита та ПДВ лише на ввезення обладнання для енергетики та фактично власного користування. товарів лише з ПДВ. Тобто закон фактично не передбачає підстав та можливостей для зниження роздрібних цін на зазначені категорії товарів ”, - повідомили нам у прес-службі Comfy.

У компанії також додали, що до кінця року, ймовірно, відбудеться ще один стрибок цін. Адже якщо обстріл енергетичної інфраструктури триватиме, то ближче до зими українців можуть чекати тривалі відключення електроенергії, які спровокують дефіцит товарів. А отже, зросте і ціна.

Щодо цін, то можемо впевнено сказати, що зараз вони найвигідніші. Після завершення тривалих відключень, ажіотажний попит впав і сьогодні в мережах достатній асортимент зарядних станцій та повербанків. Тому ми рекомендуємо покупцям робити вибір сьогодні, адже наприкінці року можливе повернення тривалих віяло та аварійних відключень, що провокуватиме дефіцит товару та зростання цін за всіма категоріями ”, - підкреслили в Comfy.

торгівля гаджети електропостачання генератори світло зарядна станція

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