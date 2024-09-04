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В Украине можно получить компенсацию за генераторы — как и где именно

4 сентября 2024 17:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Компенсация за генераторы в Украине — в каких городах и как можно получить
Мужчина возле электрогенератора. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В условиях отключения электроэнергии обитатели многоэтажек могут объединиться и установить генераторы для обеспечения бесперебойной работы лифтов, систем отопления и водоснабжения. Однако такая возможность существует не во всех регионах Украины.

О том, в каких городах есть программы частичной компенсации стоимости генераторов для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), рассказывает Фокус.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица может компенсировать до 75% от стоимости приобретенных автономных источников электроэнергии. Размер компенсации зависит от количества этажей дома, что позволяет жильцам приобрести более мощное оборудование. Максимальная сумма возмещения составляет:

  • до 100 тыс. грн — для домов до 6 этажей включительно;
  • до 200 тыс. грн — для домов от 7 до 16 этажей включительно;
  • до 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей и для домов с кровельными или пристроенными котельными.

Он отметил, что обновленный порядок компенсации будет распространяться не только на ОСМД и ЖСК. Он касается всех многоэтажных домов Киева, где жители примут соответствующее решение.

Для получения компенсации необходимы следующие документы:

  • Заявление.
  • Заверенная копия расходной накладной для приобретения независимых источников электрической энергии.
  • Выписка из единого государственного реестра (ОСМД, ЖСК, ОК, юридические лица, основным видом деятельности которых является комплексное обслуживание объектов).
  • Копия протокола собрания совладельцев (для управляющего, избранного в соответствии с законом).

Харьков

В Харькове предусмотрено частичное возмещение расходов на приобретение независимых источников электроэнергии для ОСМД, ЖСК, ЖК и УБЖБ. Возмещение будет составлять 70% от стоимости приобретенных в 2024-2027 годах автономных источников электроэнергии, однако сумма не будет превышать 100 тысяч гривен.

Необходимые документы:

  • Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, что подтверждает регистрацию юридического лица, отвечающего за содержание дома.
  • Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора и выписка из протокола).
  • Копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения независимого источника электроэнергии и оплату товара).
  • Копия документа с указанием технических характеристик, серийного номера источника электроэнергии (или другой заводской маркировки) и гарантийного талона.
  • Список потребностей, для которых будет использоваться независимый источник электроэнергии.

Одесса

В Одессе введена частичная компенсация стоимости электрогенераторов для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в домах от трех и более этажей. Максимальная сумма компенсации составляет 100 тыс. грн на одного участника программы.

Горсовет отмечает, что сумма возмещения не превышает 70% стоимости генератора, который должен быть приобретен во время военного положения. Оплата должна производиться через банковские учреждения.

Для домов с индивидуальным тепловым пунктом, водяными насосами или лифтами, номинальная мощность генератора должна быть от 5 кВт. Для домов без лифтов и индивидуальных тепловых пунктов — от 3 кВт.

Необходимые документы:

  • Заявление.
  • Копии платежных документов.
  • Копии документов по техническим характеристикам и серийному номеру электрогенератора.
  • Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего дом.
  • Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
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Генератор в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Львов

Жители Львова могут получить компенсацию до 200 тысяч гривен за приобретение мощного электрогенератора. Участие в программе могут принимать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг и ЖСК Львова.

Необходимые документы:

  • Заявление.
  • Копии платежных документов, подтверждающих получение электрогенератора и оплату.
  • Копии документов с техническими характеристиками и серийным номером электрогенератора (или другой заводской маркировки).
  • Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего дом.
  • Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Черновцы

В Черновцах продлена программа частичного возмещения стоимости генераторов для ОСМД, жилищных кооперативов, органов самоорганизации населения и управителей до конца 2024 года. Жителям города могут возместить 80% стоимости генератора мощностью более 3 кВт, купленного после 24 февраля 2022 года, но не более 60 тыс. грн за единицу. Расчет компенсации таков:

  • Для домов с 3-36 квартирами — 1 генератор.
  • Для домов с 37-72 квартирами — 2 генератора и более.

Для домов с автономными котельными, покупающими генератор для их работы, компенсация рассчитывается следующим образом: до 60 тыс. грн на каждые 36 квартир и не более 80% стоимости генератора мощностью более 3 кВт.

Необходимые документы:

  • Заявление.
  • Копии платежных документов.
  • Копии документов с техническими характеристиками, серийным номером или другой заводской маркировкой генератора.
  • Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего здание.
  • Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
  • Протокол собрания совладельцев многоквартирных домов намерены приобрести генератор с определенной суммой долевого участия. Если генератор покупает управляющая компания – решение о предоставлении ей соответствующих полномочий.

Луцк

В Луцке действует программа частичного возмещения стоимости независимых источников электрической энергии, которая покрывает до 50% затрат, но не больше 40 тыс. грн на многоквартирный жилой дом. Возмещение осуществляется за счет местного бюджета в соответствии с Программой развития гражданской защиты Луцкой городской территориальной громады на 2021-2025 годы.

Информация о перечне необходимых документов пока не обнародована на сайте горсовета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде рассказали, снизятся ли цены на генераторы и аккумуляторы после отмены налоговых и таможенных пошлин. Речь идет о принятых законопроектах №11258 и №11259.

Мы также писали, что несмотря на недавнее освобождение от пошлин и НДС на ввозимое в Украину энергетическое оборудование, внешние аккумуляторы, зарядные станции и генераторы, критически необходимые из-за регулярных отключений электроэнергии, не стали дешевле. Стоимость популярных моделей в торговых сетях Украины в среднем на треть выше, чем в соседней Польше. Торговцы заявляют, что оснований для снижения цен нет, и к зиме украинцев ожидает новое подорожание.

деньги компенсация генераторы энергетика отключения света

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