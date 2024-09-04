Компенсация за генераторы в Украине — в каких городах и как можно получить

Мужчина возле электрогенератора. Фото: УНІАН

В условиях отключения электроэнергии обитатели многоэтажек могут объединиться и установить генераторы для обеспечения бесперебойной работы лифтов, систем отопления и водоснабжения. Однако такая возможность существует не во всех регионах Украины.

О том, в каких городах есть программы частичной компенсации стоимости генераторов для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), рассказывает Фокус.

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Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица может компенсировать до 75% от стоимости приобретенных автономных источников электроэнергии. Размер компенсации зависит от количества этажей дома, что позволяет жильцам приобрести более мощное оборудование. Максимальная сумма возмещения составляет:

до 100 тыс. грн — для домов до 6 этажей включительно;

до 200 тыс. грн — для домов от 7 до 16 этажей включительно;

до 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей и для домов с кровельными или пристроенными котельными.

Он отметил, что обновленный порядок компенсации будет распространяться не только на ОСМД и ЖСК. Он касается всех многоэтажных домов Киева, где жители примут соответствующее решение.

Для получения компенсации необходимы следующие документы:

Заявление.

Заверенная копия расходной накладной для приобретения независимых источников электрической энергии.

Выписка из единого государственного реестра (ОСМД, ЖСК, ОК, юридические лица, основным видом деятельности которых является комплексное обслуживание объектов).

Копия протокола собрания совладельцев (для управляющего, избранного в соответствии с законом).

Харьков

В Харькове предусмотрено частичное возмещение расходов на приобретение независимых источников электроэнергии для ОСМД, ЖСК, ЖК и УБЖБ. Возмещение будет составлять 70% от стоимости приобретенных в 2024-2027 годах автономных источников электроэнергии, однако сумма не будет превышать 100 тысяч гривен.

Необходимые документы:

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, что подтверждает регистрацию юридического лица, отвечающего за содержание дома.

Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора и выписка из протокола).

Копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения независимого источника электроэнергии и оплату товара).

Копия документа с указанием технических характеристик, серийного номера источника электроэнергии (или другой заводской маркировки) и гарантийного талона.

Список потребностей, для которых будет использоваться независимый источник электроэнергии.

Одесса

В Одессе введена частичная компенсация стоимости электрогенераторов для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в домах от трех и более этажей. Максимальная сумма компенсации составляет 100 тыс. грн на одного участника программы.

Горсовет отмечает, что сумма возмещения не превышает 70% стоимости генератора, который должен быть приобретен во время военного положения. Оплата должна производиться через банковские учреждения.

Для домов с индивидуальным тепловым пунктом, водяными насосами или лифтами, номинальная мощность генератора должна быть от 5 кВт. Для домов без лифтов и индивидуальных тепловых пунктов — от 3 кВт.

Необходимые документы:

Заявление.

Копии платежных документов.

Копии документов по техническим характеристикам и серийному номеру электрогенератора.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего дом.

Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Генератор в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Львов

Жители Львова могут получить компенсацию до 200 тысяч гривен за приобретение мощного электрогенератора. Участие в программе могут принимать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг и ЖСК Львова.

Необходимые документы:

Заявление.

Копии платежных документов, подтверждающих получение электрогенератора и оплату.

Копии документов с техническими характеристиками и серийным номером электрогенератора (или другой заводской маркировки).

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего дом.

Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Черновцы

В Черновцах продлена программа частичного возмещения стоимости генераторов для ОСМД, жилищных кооперативов, органов самоорганизации населения и управителей до конца 2024 года. Жителям города могут возместить 80% стоимости генератора мощностью более 3 кВт, купленного после 24 февраля 2022 года, но не более 60 тыс. грн за единицу. Расчет компенсации таков:

Для домов с 3-36 квартирами — 1 генератор.

Для домов с 37-72 квартирами — 2 генератора и более.

Для домов с автономными котельными, покупающими генератор для их работы, компенсация рассчитывается следующим образом: до 60 тыс. грн на каждые 36 квартир и не более 80% стоимости генератора мощностью более 3 кВт.

Необходимые документы:

Заявление.

Копии платежных документов.

Копии документов с техническими характеристиками, серийным номером или другой заводской маркировкой генератора.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для юридического лица, содержащего здание.

Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Протокол собрания совладельцев многоквартирных домов намерены приобрести генератор с определенной суммой долевого участия. Если генератор покупает управляющая компания – решение о предоставлении ей соответствующих полномочий.

Луцк

В Луцке действует программа частичного возмещения стоимости независимых источников электрической энергии, которая покрывает до 50% затрат, но не больше 40 тыс. грн на многоквартирный жилой дом. Возмещение осуществляется за счет местного бюджета в соответствии с Программой развития гражданской защиты Луцкой городской территориальной громады на 2021-2025 годы.

Информация о перечне необходимых документов пока не обнародована на сайте горсовета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде рассказали, снизятся ли цены на генераторы и аккумуляторы после отмены налоговых и таможенных пошлин. Речь идет о принятых законопроектах №11258 и №11259.

Мы также писали, что несмотря на недавнее освобождение от пошлин и НДС на ввозимое в Украину энергетическое оборудование, внешние аккумуляторы, зарядные станции и генераторы, критически необходимые из-за регулярных отключений электроэнергии, не стали дешевле. Стоимость популярных моделей в торговых сетях Украины в среднем на треть выше, чем в соседней Польше. Торговцы заявляют, что оснований для снижения цен нет, и к зиме украинцев ожидает новое подорожание.