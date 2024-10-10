Денежная помощь на бизнес ВПЛ — как и где можно получить средства

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Подгородненского территориального общества.

Читайте также:

Кто и как может получить денежную помощь на бизнес

Отмечено, что денежную помощь в рамках Программы поддержки экономической устойчивости оказывает общественная организация "Центр защиты свободных людей" совместно с Mercy Corps.

Участником Программы могут стать:

внутренне перемещенные лица, проживающие в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях;

предприниматели с перспективной бизнес-идеей, имеющей потенциал к реализации;

Люди с четким бизнес-планом и пониманием того, как они используют финансирование;

Лица, относящиеся к социально или финансово уязвимым категориям.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Mercy Corps по ссылке и заполнить заявку "Индивидуальное пособие для поддержки инициатив бизнеса".

Финансовая помощь ВПЛ на бизнес. Источник: facebook.com/pidgorodnenskatg

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине пострадавшие от войны домохозяйства смогут получить пособие до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.

Также мы писали, что в Украине в рамках программы предоставления микрогрантов "Власна справа" на открытие или развитие бизнеса государство выделило почти 5 млрд гривен. В частности получить гранты до 150 тыс. гривен могут молодые предприниматели.