Денежная помощь на бизнес ВПЛ — как и где можно получить средства

В Украине можно получить 2600 долларов на бизнес — кто может подать заявку
В Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба Подгородненского территориального общества.
Кто и как может получить денежную помощь на бизнес
Отмечено, что денежную помощь в рамках Программы поддержки экономической устойчивости оказывает общественная организация "Центр защиты свободных людей" совместно с Mercy Corps.
Участником Программы могут стать:
- внутренне перемещенные лица, проживающие в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях;
- предприниматели с перспективной бизнес-идеей, имеющей потенциал к реализации;
- Люди с четким бизнес-планом и пониманием того, как они используют финансирование;
- Лица, относящиеся к социально или финансово уязвимым категориям.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Mercy Corps по ссылке и заполнить заявку "Индивидуальное пособие для поддержки инициатив бизнеса".
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине пострадавшие от войны домохозяйства смогут получить пособие до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.
Также мы писали, что в Украине в рамках программы предоставления микрогрантов "Власна справа" на открытие или развитие бизнеса государство выделило почти 5 млрд гривен. В частности получить гранты до 150 тыс. гривен могут молодые предприниматели.
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