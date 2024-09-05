Безвозмездная передача земли — кто и как может получить участок во время военного положения

Обработка земли. Фото: УНІАН

Согласно нормам Земельного кодекса Украины, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто имеет право на землю

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый гражданин имеет право бесплатно получить землю для разных нужд, без ограничений по выбору местоположения участка.

Однако обратите внимание, что с 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение. Во время его действия безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи, а также разработку такой документации запрещены.

Запрет не распространяется на:

Безвозмездная передача земельных участков в частную собственность владельцам объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таких земельных участках.

Безвозмездную передачу в частную собственность земельных участков гражданам Украины, которые были переданы в пользование до вступления в силу Земельного кодекса.

Как можно получить участок

Для бесплатного получения земельного участка из государственной или коммунальной собственности необходимо обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства в соответствующий орган:

Сельский, поселковый или городской совет (для земель коммунальной собственности, расположенных в населённых пунктах).

(для земель коммунальной собственности, расположенных в населённых пунктах). Районная государственная администрация (для земель государственной собственности в пределах сел, поселков, городов районного значения и вне населенных пунктов для таких целей: ведение водного хозяйства, индивидуальное дачное строительство, строительство объектов для обслуживания жителей района, с учетом требований законодательства).

(для земель государственной собственности в пределах сел, поселков, городов районного значения и вне населенных пунктов для таких целей: ведение водного хозяйства, индивидуальное дачное строительство, строительство объектов для обслуживания жителей района, с учетом требований законодательства). Областные государственные администрации (для земель государственной собственности в пределах городов областного значения и за пределами населенных пунктов, а также для земель, не входящих в состав определенного района или в случаях, когда районная государственная администрация не образована).

(для земель государственной собственности в пределах городов областного значения и за пределами населенных пунктов, а также для земель, не входящих в состав определенного района или в случаях, когда районная государственная администрация не образована). Главное управление Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра в области (для земельных участков сельскохозяйственного назначения).

Какие участки можно получить

Граждане Украины имеют право на безвозмездную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих максимальных размерах:

2,0 гектара — для ведения личного крестьянского хозяйства;

— для ведения личного крестьянского хозяйства; 0,12 гектара — для ведения садоводства;

— для ведения садоводства; 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений;

— для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений; 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;

— для индивидуального дачного строительства; 0,01 гектара — для строительства индивидуальных гаражей.

Что еще нужно знать

Напомним, в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.

Мы также писали, что земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.