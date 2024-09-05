Безвозмездная передача земли — кто и как может получить участок во время военного положения

В Украине можно бесплатно получить землю — кто имеет право на участок
Согласно нормам Земельного кодекса Украины, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Кто имеет право на землю
Согласно Земельному кодексу Украины, каждый гражданин имеет право бесплатно получить землю для разных нужд, без ограничений по выбору местоположения участка.
Однако обратите внимание, что с 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение. Во время его действия безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи, а также разработку такой документации запрещены.
Запрет не распространяется на:
- Безвозмездная передача земельных участков в частную собственность владельцам объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таких земельных участках.
- Безвозмездную передачу в частную собственность земельных участков гражданам Украины, которые были переданы в пользование до вступления в силу Земельного кодекса.
Как можно получить участок
Для бесплатного получения земельного участка из государственной или коммунальной собственности необходимо обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства в соответствующий орган:
- Сельский, поселковый или городской совет (для земель коммунальной собственности, расположенных в населённых пунктах).
- Районная государственная администрация (для земель государственной собственности в пределах сел, поселков, городов районного значения и вне населенных пунктов для таких целей: ведение водного хозяйства, индивидуальное дачное строительство, строительство объектов для обслуживания жителей района, с учетом требований законодательства).
- Областные государственные администрации (для земель государственной собственности в пределах городов областного значения и за пределами населенных пунктов, а также для земель, не входящих в состав определенного района или в случаях, когда районная государственная администрация не образована).
- Главное управление Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра в области (для земельных участков сельскохозяйственного назначения).
Какие участки можно получить
Граждане Украины имеют право на безвозмездную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих максимальных размерах:
- 2,0 гектара — для ведения личного крестьянского хозяйства;
- 0,12 гектара — для ведения садоводства;
- 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений;
- 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;
- 0,01 гектара — для строительства индивидуальных гаражей.
Что еще нужно знать
Напомним, в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.
Мы также писали, что земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.
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