Ринкові тарифи на енергоносії — експерти назвали причини підвищення цін

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні мають бути запроваджені ринкові тарифи на енергоносії. Без перегляду тарифного ціноутворення на електричну енергію, газ та водопостачання в інвесторів не буде стимулів для створення нових енергооб'єктів.

Про це розповіли в Українській асоціації відновлюваної енергетики.

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Причини необхідності перегляду тарифів

За словами співзасновника асоціації Ігоря Тинного, тарифне ціноутворення у виробництві електричної, теплової енергії та водопостачанні збереглося з радянських часів і призначається адміністративно. У ньому ринкова складова дуже мізерна. Це жодним чином не створює стимулів для інвесторів щось будувати нове.

Саме через тарифне ціноутворення нині фактично не використовується можливий потенціал приватного бізнесу. Так, з квітня бізнес міг збудувати сотні мегават нових енергопотужностей, проте не вбачає рентабельності таких дій.

Він зауважив, що перегляд підходу то тарифоутворення потрібно було здійснити ще кілька десятків років тому.

"Потрібно було ввести ринкове ціноутворення на електроенергетику 20 років назад, 10 років тому, п'ять. Бо в нас не будуються ніякі нові електростанції через те, що вони ніколи не акумулюються", — наголосив Ігор Тинний.

Раніше у НАК "Нафтогаз Україна" також заявляли, що єдиною і ключовою запорукою для залучення інвестицій в енергосферу є лібералізація на енергетичному ринку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.

Також ми писали, що в Київській області з вересня 2024 року планується введення нових тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію.