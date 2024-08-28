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Українці можуть платити 2,16 грн за світло — коли діє такий тариф

28 серпня 2024 15:57
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Тариф на світло — в Україні за спеціальних умов можна платити 2,16 грн за кіловат
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.

Про це розповідає 24 Канал.

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Які тарифи для двозонного лічильника

В Україні з 1 червня тариф на електроенергію підвищився до 4,32 гривні за кіловат. Однак пільговий тариф "день-ніч" продовжує діяти. Варто також зазначити, що разом зі зростанням загальної вартості електроенергії зросли й тарифи на двозонні та тризонні лічильники.

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника працюють наступним чином:

  • з 07:00 до 23:00 години — 4,32 гривні за кіловат;
  • з 23:00 до 07:00 години — 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для трьохзонного лічильника:

  • з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — коефіцієнт становить 1,5, ціна — 6,48 гривні за кіловат;
  • з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 і з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1, ціна — 4,32 гривні за кіловат;
  • з 23:00 до 07:00 — коефіцієнт 0,4, ціна — 1,73 гривні за кіловат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року.

Ми також писали, що в Київській області з 1 вересня 2024 року планується введення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію та підвищенням заробітної плати працівників водоканалу.

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