Рыночные тарифы на энергоносители — эксперты назвали причины повышения цен

В Украине должны быть рыночные тарифы на энергоносители — объяснение экспертов
В Украине должны быть введены рыночные тарифы на энергоносители. Без пересмотра тарифного ценообразования на электрическую энергию, газ и водоснабжение у инвесторов не будет стимулов для создания новых энергообъектов.
Об этом рассказали в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.
Причины необходимости пересмотра тарифов
По словам соучредителя ассоциации Игоря Тынного, тарифное ценообразование в производстве электрической, тепловой энергии и водоснабжении сохранилось с советских времен и назначается административно. В нем рыночная составляющая очень мизерная. Это никак не создает стимулов для инвесторов что-то строить новое.
Именно из-за тарифного ценообразования сейчас фактически не используется возможный потенциал частного бизнеса. Так, с апреля бизнес мог построить сотни мегаватт новых энергомощностей, однако не видит рентабельности таких действий.
Он отметил, что пересмотр подхода к тарифообразованию нужно было осуществить еще несколько десятков лет назад.
"Нужно было ввести рыночное ценообразование на электроэнергетику 20 лет назад, 10 лет назад, пять. Потому что у нас не строятся никакие новые электростанции из-за того, что они никогда не аккумулируются", — подчеркнул Игорь Тынный.
Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" также заявляли, что единственным и ключевым залогом для привлечения инвестиций в энергосферу является либерализация на энергетическом рынке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.
Также мы писали, что в Киевской области с сентября 2024 года планируется введение новых тарифов на водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию.
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