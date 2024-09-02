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В Украине должны быть рыночные тарифы на энергоносители — объяснение экспертов

2 сентября 2024 12:06
Ксения Симонова - Редактор
Рыночные тарифы на энергоносители — эксперты назвали причины повышения цен
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине должны быть введены рыночные тарифы на энергоносители. Без пересмотра тарифного ценообразования на электрическую энергию, газ и водоснабжение у инвесторов не будет стимулов для создания новых энергообъектов.

Об этом рассказали в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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Причины необходимости пересмотра тарифов

По словам соучредителя ассоциации Игоря Тынного, тарифное ценообразование в производстве электрической, тепловой энергии и водоснабжении сохранилось с советских времен и назначается административно. В нем рыночная составляющая очень мизерная. Это никак не создает стимулов для инвесторов что-то строить новое.

Именно из-за тарифного ценообразования сейчас фактически не используется возможный потенциал частного бизнеса. Так, с апреля бизнес мог построить сотни мегаватт новых энергомощностей, однако не видит рентабельности таких действий.

Он отметил, что пересмотр подхода к тарифообразованию нужно было осуществить еще несколько десятков лет назад.

"Нужно было ввести рыночное ценообразование на электроэнергетику 20 лет назад, 10 лет назад, пять. Потому что у нас не строятся никакие новые электростанции из-за того, что они никогда не аккумулируются", — подчеркнул Игорь Тынный.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" также заявляли, что единственным и ключевым залогом для привлечения инвестиций в энергосферу является либерализация на энергетическом рынке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.

Также мы писали, что в Киевской области с сентября 2024 года планируется введение новых тарифов на водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию.

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