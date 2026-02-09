Відео
В Україні хочуть продати відомий банк — що треба знати клієнтам

В Україні хочуть продати відомий банк — що треба знати клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 17:35
В Україні планують продати відомий банк — до чого готуватися клієнтам
Людина знімає гроші в банкоматі. Фото: Freepik

Популярний в Україні Банк "Львів", яким володіють ісландець Магреір Петурсон та низка європейських фондів, планують продати. До фінустанови вже придивлялися принаймні двоє можливих покупців.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

Група іноземних акціонерів, яка володіє Банком "Львів", шукає для нього покупця. За словами інсайдерів, які повідомили Forbes Ukraine про можливий продажу фінустанови, головним претендентом на регіональний банк, що спеціалізується на обслуговуванні бізнесу, є українська дочка французької групи Credit Agricole. 

Один зі співрозмовників зазначив, що серед можливих покупців "Львова" була група Nova, однак справа не дійшла до предметного інтересу. 
У банках "Львів" та Креді Агріколь і в компанії Nova відмовились коментувати виданню перемовини про продаж банку, не підтвердивши, але й не заперечивши їх.

Хто та за скільки продає Банк "Львів"

Банк "Львів" працює на ринку з 1990 року. У 2006-му його придбав ісландський шаховий гроссмейстер та інвестор Магреір Петурсон.

У 2018 році Петурсон продав 40,5% акцій банку швейцарській інвесткомпанії ResponsAbility Participations AG, акціонерами якої, зокрема, є німецька KfW та низка європейських пенсійних фондів.

У січні 2022-го частку у 13,9% придбала Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

У 2024-му 5 млн євро у капітал банку інвестував нідерландський урядовий фонд DGGF.

Зараз акції Банку "Львів" розподілені так:

  • ResponsAbility Participations — 41% акцій;
  • Магреір Петурсон– 28%;
  • DGGF – 20,5%;
  • NEFCO – 10,3%. 

Решта акцій належать в різних частках фізособам-міноритаріям.

За скільки можуть продати Банк "Львів"

Орієнтовна вартість Банку "Львів" у потенційних переговорах коливалася залежно від зацікавленої сторони. За даними співрозплвників Forbes Ukraine, у перемовинах з Nova фігурував коефіцієнт 0,8 регулятивного капіталу (еквівалент 27,8 млн дол.), з Креді Агріколь – 1,2 (41,8 млн дол.)

"1,2-1,3 капіталу – верхня межа того, що можна отримати сьогодні за український банк", – вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Попри ринкові обговорення, формального процесу продажу наразі не зафіксовано. Станом на початок лютого НБУ та Антимонопольний комітет не отримували офіційних звернень від потенційних покупців Банку "Львів", повідомили виданню у пресслужбах регуляторів.

Раніше ми розповідали, у кого та чому можуть виникнути проблеми з актуалізацією даних у ПриватБанку.

Також дізнавайтеся, як отримати кредитиний ліміт у найбільшому державному банку.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
