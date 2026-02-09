В Украине планируют продать известный банк — к чему готовиться клиентам

Человек снимает деньги в банкомате. Фото: Freepik

Популярный в Украине Банк "Львов", которым владеют исландец Магреир Петурсон и ряд европейских фондов, планируют продать. К финучреждению уже присматривались по крайней мере двое возможных покупателей.

Что известно о потенциальной сделке

Группа иностранных акционеров, которая владеет Банком "Львов", ищет для него покупателя. По словам инсайдеров, сообщивших Forbes Ukraine о возможной продаже финучреждения, главным претендентом на региональный банк, специализирующийся на обслуживании бизнеса, является украинская дочка французской группы Credit Agricole.

Один из собеседников отметил, что среди возможных покупателей "Львова" была группа Nova, однако дело не дошло до предметного интереса.

В банках "Львов" и Креди Агриколь и в компании Nova отказались комментировать изданию переговоры о продаже банка, не подтвердив, но и не отрицая их.

Кто и за сколько продает Банк "Львов"

Банк "Львов" работает на рынке с 1990 года. В 2006-м его приобрел исландский шахматный гроссмейстер и инвестор Магреир Петурсон.

В 2018 году Петурсон продал 40,5% акций банка швейцарской инвесткомпании ResponsAbility Participations AG, акционерами которой, в частности, являются немецкая KfW и ряд европейских пенсионных фондов.

В январе 2022-го долю в 13,9% приобрела Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

В 2024-м 5 млн евро в капитал банка инвестировал нидерландский правительственный фонд DGGF.

Сейчас акции Банка "Львов" распределены так:

ResponsAbility Participations — 41% акций;

Магреир Петурсон — 28%;

DGGF — 20,5%;

NEFCO — 10,3%.

Остальные акции принадлежат в разных долях физлицам-миноритариям.

За сколько могут продать Банк "Львов"

Ориентировочная стоимость Банка "Львов" в потенциальных переговорах колебалась в зависимости от заинтересованной стороны. По данным собеседников Forbes Ukraine, в переговорах с Nova фигурировал коэффициент 0,8 регулятивного капитала (эквивалент 27,8 млн долл.), с Креди Агриколь — 1,2 (41,8 млн долл.)

"1,2-1,3 капитала — верхний предел того, что можно получить сегодня за украинский банк", — считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Несмотря на рыночные обсуждения, формального процесса продажи пока не зафиксировано. По состоянию на начало февраля НБУ и Антимонопольный комитет не получали официальных обращений от потенциальных покупателей Банка "Львов", сообщили изданию в пресс-службах регуляторов.

