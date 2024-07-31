Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине хотят обновить категории бизнеса — что изменится arrow

В Украине хотят обновить категории бизнеса — что изменится

31 июля 2024 09:26
Ксения Симонова - Редактор
Бизнес в Украине — власти хотят изменить категории предпринимательства
Люди в офисе. Фото: zoda.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине предлагают обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.

Об этом говорится на парламентском сайте.

Читайте также:

Подробнее о новых экономических категориях бизнеса

С таким предложением выступил Комитет Верховной Рады по экономическому развитию. Согласно обнародованной информации, речь идет о пяти категориях экономических бизнес-субъектов:

  • Самозанятые, что охватывает индивидуальную трудовую деятельность и независимую профессиональную деятельность;
  • Платформзанятые, что будет распространяться на тех, кто взаимодействует с цифровыми платформами;
  • Семейное предпринимательство, касающееся семейного бизнеса;
  • Микропредпринимательство, то есть бизнес создан физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП;
  • Малое предпринимательство, то есть бизнес с количеством человек не больше 50-ти.

Такие категории отнесут к сектору микро, малого и среднего бизнеса (МПБ).

Ключевой целью предложенных изменений является предоставление новых преференций ряду категорий предпринимателей. Речь идет о самозанятых, платформзанятых лицах и семейном бизнесе. Ожидается, что это позволит создать благоприятные условия для реализации экономического и предпринимательского потенциала украинцев, которые готовы к предпринимательским рискам.

Авторы инициативы убеждены, что новый подход в классификации будет способствовать детенизации экономики и обеспечит условия для дальнейшего развития предпринимателей — от элементарных простых форм экономической организации до его расширения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Ранее мы писали, что украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг "Дія". Уже насчитывается более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

работа бизнес рынок труда предприятия предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом