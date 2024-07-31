Бизнес в Украине — власти хотят изменить категории предпринимательства

Люди в офисе. Фото: zoda.gov.ua

В Украине предлагают обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.

Об этом говорится на парламентском сайте.

Читайте также:

Подробнее о новых экономических категориях бизнеса

С таким предложением выступил Комитет Верховной Рады по экономическому развитию. Согласно обнародованной информации, речь идет о пяти категориях экономических бизнес-субъектов:

Самозанятые, что охватывает индивидуальную трудовую деятельность и независимую профессиональную деятельность;

Платформзанятые, что будет распространяться на тех, кто взаимодействует с цифровыми платформами;

Семейное предпринимательство, касающееся семейного бизнеса;

Микропредпринимательство, то есть бизнес создан физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП;

Малое предпринимательство, то есть бизнес с количеством человек не больше 50-ти.

Такие категории отнесут к сектору микро, малого и среднего бизнеса (МПБ).

Ключевой целью предложенных изменений является предоставление новых преференций ряду категорий предпринимателей. Речь идет о самозанятых, платформзанятых лицах и семейном бизнесе. Ожидается, что это позволит создать благоприятные условия для реализации экономического и предпринимательского потенциала украинцев, которые готовы к предпринимательским рискам.

Авторы инициативы убеждены, что новый подход в классификации будет способствовать детенизации экономики и обеспечит условия для дальнейшего развития предпринимателей — от элементарных простых форм экономической организации до его расширения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Ранее мы писали, что украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг "Дія". Уже насчитывается более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).