Податки в Україні — громадян хочуть змусити платити демографічний збір

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні народні депутати виступили з пропозицією запровадження нового податку для громадян. Йдеться про так званий "податок на бездітність".

Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті.

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Ставки "податку на бездітність"

Йдеться про проєкт закону №11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".

Ініціатором запровадження податку для громадян, причетних до посилення демографічної кризи в країні, виступив народний депутат Сергій Гривко від політпартії "Слуга народу".

Згідно з пропозицією, платниками "демографічного збору" стануть всі громадяни України віком від 21 до 58 років.

Документ передбачає наступні ставки збору:

1,5 відсотка — для громадян, які не мають дітей;

1 відсоток — для осіб, у котрих є одна дитина;

0,5 відсотка — для громадян, які мають двох дітей.

Законопроєкт передбачає винятки для:

осіб, які мають трьох чи більше дітей;

громадян, які мають безпліддя чи порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство/батьківство, з підтвердженням раз на два роки;

українців, які мають статус осіб з інвалідністю першої групи.

Джерело: ВРУ

Зокрема, об'єктом оподаткування збором стануть доходи, отримані у грошовій формі з використанням безготівкових розрахунків, за винятком:

коштів, отриманих фізособами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на поточні банківські рахунки під час здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності;

доходів у вигляді грошового забезпечення силовиків;

коштів, отриманих волонтерами, зареєстрованими у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки;

грошей, отриманих від погашення облігацій внутрішньої державної позики;

коштів, виплачених як повернення банківського вкладу;

грошей, отриманих від продажу об'єктів нерухомості та транспорту;

коштів, отриманих особою від різних міжнародних громадських, благодійних, інших організацій;

грошей, отриманих у кредит від банку або іншої фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, платники податків на доходи фізосіб мають право отримати податкові знижки до кінця 2024 року. Компенсація на купівлю товарів не переноситься на наступний рік.

Також повідомлялося, що податківці попередили українців, яке чекає покарання за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.