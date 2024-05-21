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В Украине готовят новый налог — кого заставят платить государству больше

21 мая 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в Украине — граждан хотят заставить платить демографический сбор
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине народные депутаты выступили с предложением о введении нового налога для граждан. Речь идет о так называемом "налоге на бездетность".

Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

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Ставки "налога на бездетность"

Речь идет о проекте закона №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".

Инициатором введения налога для граждан, причастных к усугублению демографического кризиса в стране, выступил народный депутат Сергей Гривко от политпартии "Слуга народа".

Согласно предложению, плательщиками "демографического сбора" станут все граждане Украины в возрасте от 21 до 58 лет.

Документ предусматривает следующие ставки сбора:

  • 1,5 процента — для граждан, не имеющих детей;
  • 1 процент — для лиц, у которых есть один ребенок;
  • 0,5 процента — для граждан, имеющих двоих детей.

Законопроект предусматривает исключения для:

  • лиц, имеющих троих или больше детей;
  • граждан, имеющих бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство/родительство, с подтверждением раз в два года;
  • украинцев, имеющих статус лиц с инвалидностью первой группы.

 

налог за бездетность
Источник: ВРУ

В частности, объектом налогообложения сбором станут доходы, полученные в денежной форме с использованием безналичных расчетов, за исключением:

  • средств, полученных физлицами-предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на текущие банковские счета при осуществлении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
  • доходов посредством денежного обеспечения силовиков;
  • средств, полученных волонтерами, зарегистрированными в Реестре волонтеров антитеррористической операции или осуществления мер по обеспечению нацбезопасности;
  • денег, полученных от погашения облигаций внутреннего государственного займа;
  • средств, выплаченных как возврат банковского вклада;
  • денег, полученных от продаж объектов недвижимости и транспорта;
  • средств, полученных лицом от разных международных общественных, благотворительных, других организаций;
  • денег, полученных в кредит от банка или иного финучреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, налогоплательщики на доходы физлиц имеют право получить налоговые скидки до конца 2024 года. Компенсация на покупку товаров не переносится на следующий год.

Также сообщалось, что налоговики предупредили украинцев, какое ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.

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