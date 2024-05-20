Податкові знижки на товари — хто має право на компенсації у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні платники податків на доходи фізосіб мають право отримати податкові знижки до кінця 2024 року. Компенсація на купівлю товарів не переноситься на наступний рік.

Про це інформує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

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Що треба знати про податкову знижку

Як пояснюють у пресслужбі ДПС, податкова знижка для фізосіб, які не є суб'єктами господарювання — це можливість повернути від держави частину сплаченого податку на доходи за купівлю певних товарів чи послуг. Податкову знижку надають у поточному році за наслідками попереднього.

Згідно з нормами Кодексу до податкової знижки включають фактично здійснені упродовж податкового року платником податку витрати, які підтверджуються платіжними чи розрахунковими документами (квитанції, фіскальні або товарні чеки).

Потрібно подати копії документів (крім е-розрахункових документів) разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи до контролюючого органу. Водночас, оригінали цих документів не потрібні, їх необхідно зберігати протягом терміну давності, встановленого Кодексом.

Терміни права на компенсацію та суми

Як пояснюють податківці, якщо платники податків до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористаються правом на нарахування податкової знижки, то відповідне право на наступні роки не перенесуть.

Сума податкової знижки, яку нарахують платнику податку у звітному році, не може бути більшою за суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як зарплата, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

Водночас, сума податкової знижки, нараховану платнику податку, у разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу, мають розрахувати окремо від інших витрат. Розмір не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, який було отримано у вигляді дивідендів, окрім сум дивідендів, що не включаються у розрахунок загального місячного/річного оподатковуваного доходу (п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу).

Платник податків повинен у річній податковій декларації, яку подає до 31 грудня (включно), наступного за звітним, податкового року, мусить вказати підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум.

"Так, за результатами 2023 року платники мають право скористатись податковою знижкою та подати річну податкову декларацію по 31 грудня 2024 року (включно)", — йдеться у повідомленні податківців.

Таким чином, щоб отримати таку знижку, потрібно до кінця року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Оперативно зробити це можна у мобільному застосунку "Моя податкова".

Що ще варто знати

Нагадаємо, податківці попередили українців, яке чекає покарання за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).