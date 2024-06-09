Хлеб сильно подорожает — как могут поднять цены в Украине

Работник в пекарне. Фото: Новини.LIVE

Хлебопекарная отрасль находится на грани серьезного кризиса, вызванного отключениями электроэнергии, нехваткой сырья и дефицитом кадров. Все эти факторы уже привели к значительному росту себестоимости выпечки хлеба, но это только начало — затраты будут и дальше расти. В таких условиях пекари будут вынуждены поэтапно поднимать цены на хлеб.

Об этом рассказал президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Київ Хліб" Юрий Дученко в комментарии AgroPortal.

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Почему вырастут цены на хлеб

По словам эксперта, несмотря на то, что большинство предприятий хлебной отрасли считаются объектами критической инфраструктуры и формально не подлежат отключению от электросети, они часто остаются без электроснабжения. Предприятия, которые имеют возможность, переходят на электрогенераторы, что оказывает непосредственное влияние на стабильность их работы и формирование цен.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах. А имеющие должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше", — сказал он.

Дученко добавил, что в себестоимости обычного хлеба электричество стоит 50 копеек, а на генераторе — 1,5 грн.

Он также сказал, что еще одной серьезной проблемой для хлебопекарен является бронирование. Отсутствие работников приводит к изменению графика работы и сокращению объемов производства хлеба.

Эксперт пояснил, что даже новое постановление об отсрочке бронирования на три месяца не решает проблему, поскольку у некоторых работников срок бронирования истек до того, как было обнародовано первое постановление об отсрочке в месяц. В то же время, некоторым работникам сложно найти замену на производстве.

На сколько поднимут цены на хлеб

Дученко сказал, что третья проблема на хлебопроизводстве состоит в отсутствии зерна второго и третьего класса.

"Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Именно мука поднялась также в цене на 25-30%", — сказал он.

По словам Дученко, в связи с проблемами в отрасли существует большая вероятность, что цены на хлеб вырастут на 10% уже сейчас, а в последующие месяцы этот продукт может подорожать еще на 20%.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке взлетели цены на ряд овощей из "борщового набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

Мы также писали, что в Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.