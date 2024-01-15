Цены на гречку и рис – какие крупы резко подорожали в январе

Кассовый чек. Фото: Unpluh

В Украине в январе 2024 года начали повышаться цены на популярные крупы. Некоторые из них за последний месяц подорожали на более чем 10 гривен.

Об этом свидетельствует информация мониторингового портала Minfin.

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Какая стоимость риса в январе

В 2022 и 2023 году рис постепенно дорожал, однако в начале 2024-го средняя стоимость длинного риса в супермаркетах подскочила за месяц более чем на 6 гривен.

Теперь в среднем стоит 77,83 грн/кг. Самые низкие ценники на крупу выставили в "Ашане" и "Варусе".

Источник: Минфин

В то же время, круглый рис за месяц подорожал более чем на 10 гривен. Если в декабре прошлого года стоил 74,39 грн/кг, то на 15 января — 85,07 грн/кг.

Источник: Минфин

Как изменились цены на гречку

Гречка в начале полномасштабной войны, в феврале 2022 года, стала лидером по подорожанию среди всех продуктов, подскочив выше 100 гривен за один килограмм. В дальнейшем в течение всего 2023 года цены активно снижались. В частности, среднемесячная стоимость в ноябре 2023-го была такой — 30,93 грн/кг, в декабре — 29,72 грн/кг. Гречневая крупа дешевела из-за достаточного объема предложения на внутреннем рынке.

Эксперты предупреждали, что в 2024 году такие низкие цены уйдут в прошлое, ведь соответствующая тенденция несет вред рентабельности выращивания этой культуры, поэтому аграрии намерены искусственно создать дефицит, засеяв в этом году меньшие площади.

По данным сайта Minfin, по состоянию на 15 января гречка продолжает дешеветь, но уже не так сильно. По сравнению с прошлым месяцем снизилась в цене всего на несколько копеек, до 28,85 грн/кг.

Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, в стране подорожали некоторые продукты. С декабря 2023-го цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.

Также мы писали, что в стране потребительская инфляция по итогам 2023 года составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше всего подешевело.