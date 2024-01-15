Цены на гречку и рис – какие крупы резко подорожали в январе

В Украине дорожают некоторые крупы — как изменились цены на рис и гречку
В Украине в январе 2024 года начали повышаться цены на популярные крупы. Некоторые из них за последний месяц подорожали на более чем 10 гривен.
Об этом свидетельствует информация мониторингового портала Minfin.
Какая стоимость риса в январе
В 2022 и 2023 году рис постепенно дорожал, однако в начале 2024-го средняя стоимость длинного риса в супермаркетах подскочила за месяц более чем на 6 гривен.
Теперь в среднем стоит 77,83 грн/кг. Самые низкие ценники на крупу выставили в "Ашане" и "Варусе".
В то же время, круглый рис за месяц подорожал более чем на 10 гривен. Если в декабре прошлого года стоил 74,39 грн/кг, то на 15 января — 85,07 грн/кг.
Как изменились цены на гречку
Гречка в начале полномасштабной войны, в феврале 2022 года, стала лидером по подорожанию среди всех продуктов, подскочив выше 100 гривен за один килограмм. В дальнейшем в течение всего 2023 года цены активно снижались. В частности, среднемесячная стоимость в ноябре 2023-го была такой — 30,93 грн/кг, в декабре — 29,72 грн/кг. Гречневая крупа дешевела из-за достаточного объема предложения на внутреннем рынке.
Эксперты предупреждали, что в 2024 году такие низкие цены уйдут в прошлое, ведь соответствующая тенденция несет вред рентабельности выращивания этой культуры, поэтому аграрии намерены искусственно создать дефицит, засеяв в этом году меньшие площади.
По данным сайта Minfin, по состоянию на 15 января гречка продолжает дешеветь, но уже не так сильно. По сравнению с прошлым месяцем снизилась в цене всего на несколько копеек, до 28,85 грн/кг.
Больше о ценах
Напомним, в стране подорожали некоторые продукты. С декабря 2023-го цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.
Также мы писали, что в стране потребительская инфляция по итогам 2023 года составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше всего подешевело.
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