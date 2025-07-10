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Головна Фінанси Ціни повзуть вгору — який продукт найбільше подорожчав

Ціни повзуть вгору — який продукт найбільше подорожчав

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Дата публікації: 10 липня 2025 20:09
Ціни в Україні — за який продукт українці переплачують у 2025 році
Люди в супермаркеті. Фото: УНІАН

В Україні у червні 2025 року продовжують дорожчати харчові продукти. Так, ціни зросли на понад 23% у порівнянні з червнем 2024. 

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики

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Ціни на продукти — що подорожчало найбільше

Впродовж останнього року найбільше у ціні додали яйця, які подорожчали на 59,2%. Фрукти стали дорожчими на 51,7%, а соняшникова олія - 33,6%. Також оновилися цінники на:

  • вершкове масло — на 28,3%;
  • овочі — на 24,2%.
  • м'ясо та м'ясопродукти — на 22,9%;
  • хліб — на 21,9%;
  • молоко — на 20, 9%;
  • сир і кисломолочний сир — на 17, 9%.
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Ціни на продукти у травні 2025 року, грудні та червні 2024. Фото: Держстат

Продовольча інфляція, за даними статистичного відомства, була вищою за загальну, темпи якої за підсумками червня 2025 року сповільнилася до 14,3%.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, ціни на хліб та вироби з борошна в Україні не мають зазнати кардинальних змін, якщо врожай пшениці у 2025 році буде достатнім. Так, за словами директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, на вартість продукції можуть вплинути й інші фактори.

Він пояснив, що під час міжсезоння, коли вже зрозуміло, якими будуть обсяги врожаю, річні фонди та запаси продовольчої пшениці, то хліб печений і макаронні вироби щомісяця дорожчають на понад 1%.

Раніше ми розповідали, на які продукти українці витрачатимуть менше коштів вже незабаром. Однак суттєвого зниження цін не буде. 

Дізнавайтесь також, як змінилися ціни на молоду картоплю у червні. 

продукти гроші інфляція ціни яйця хліб
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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