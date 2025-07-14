Ціни на продукти зросли — що подорожчало майже на 200%

Фрукти і овочі в магазині. Фото: Новини.LIVE

Споживчі ціни в Україні у червні 2025 року зростали, але повільно — подорожчання склало 14,3% у річному вимірі. При цьому харчові продукти продовжують додавати у вартості — продуктова інфляція прискорилася до 23,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Які продукти подорожчали найбільше

За даними держструктури, найбільше за рік здорожчали фрукти та овочі. Наприклад:

ціни на яблука зросли майже втричі — на 195,5%. Наразі їх можна купити у середньому по 79,5 гривень за кілограм;

капуста білокачанна подорожчала на 150% — до 28,2 гривні за кілограм,

морква — на 67% і тепер коштує 49,7 гривні.

Як змінилися ціни на продукти в Україні. Скриншот: Держстат

Скільки коштують яблука, капуста та морква у магазинах в липні

Середні ціни на моркву в українських супермаркетах у липні 2025 року, за даними Мінфіну, коливаються від 24,6 гривні за кілограм до 37,5 гривень за кілограм. Натомість капуста зараз коштує у середньому 99,3 грн за кілограм.

Якщо ж купувати в магазинах яблука, то за кілограм цього фрукту потрібно заплатити, у середньому, від 74,7 до 95,3 гривні за кілограм.

Ціни на фрукти — чого чекати далі

Раніше керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський розповів редакції Новини.LIVЕ, що пік цін на фрукти в Україні вже минув. Це означає, що у липні споживачі можуть побачити нижчі ціни на цю продукцію.

За його словами, висока вартість фруктів обумовлена низкою факторів:

підвищення цін на електроенергію у 2024 році;

курсові коливання валют;

неврожай через погодні умови.

Через це на ринках України переважала імпортна продукція, яка традиційно дорожча за українську.

"Вже починаючи з липня буде поступове пригальмовування цін. Проте суттєвого зниження не очікується. Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — підкреслив експерт.

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