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В Украине дорожает популярный фрукт — сколько сейчас стоит

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 21:02
Цена на яблоки в Украине — почему фрукт намного дороже, чем раньше
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине уже собирают яблоки нового урожая, но несмотря на это закупочные цены продолжают оставаться на высоком уровне. Так, украинские трейдеры не спешат снижать стоимость местных яблок.

Как сообщает издание EastFruit, свежие яблоки украинцы пока вынуждены покупать втрое дороже, чем в начале прошлого сезона.

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Причины подорожания яблок в Украине

Такая тенденция, по мнению аналитиков, связана:

  • с импортной продукцией — на украинском рынке много яблок из-за рубежа;
  • с поведением покупателей — они чаще покупают сезонные фрукты и ягоды.

Ожидается, что со следующей недели для потребителей станет больше украинской продукции, поскольку производители планируют значительно увеличить поставки яблок. Садоводы говорят, что цены на яблоки начнут постепенно снижаться, когда часть украинской продукции на рынке возрастет.

О чем еще стоит знать

Напомним, недавно в Госстате показали, как в Украине за год изменились цены на продукты. По данным госструктуры, больше всего с 2024 года подорожали именно яблоки — на 195%. В июне 2025 года их продавали по средней цене в 79,5 гривны за килограмм. Также серьезно прибавили в цене белокочанная капуста — на 150% и морковь — на 67%.

Ранее мы рассказывали о ценах на дыни и арбузы в июле. Например, самый дорогой арбуз стоит более 30 гривен за килограмм, тогда как самая дешевая дыня - 50 гривен за килограмм. Узнавайте также, какова цена на кабачки в середине лета.

продукты фрукты цены в Украине цены яблоки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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