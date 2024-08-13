Денежные переводы в Украине ограничат — Нацбанк примет решение до конца недели

В Украине до конца недели ограничат переводы с карты на карту — детали
В Украине до конца недели введут ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Национальном банке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.
О таких планах рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию "ЭП".
Необходимость ограничения на P2P-переводы в Украине
По словам руководителя Нацбанка, о необходимости введения ограничения исходных P2P-переводов заговорили в конце мая. Связана такая потребность с борьбой с теневыми финансовыми операциями, известными как дропы, когда мошенники покупают у рядовых граждан персональные данные и открывают банковские карты.
Правление НБУ планирует рассмотреть соответствующее решение до конца текущей недели.
"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа) будем рассматривать его на правлении", — говорится в заявлении Пышного.
Он заметил, что такая новость подняла шквал критики и непонимания. Однако регулятор объясняет, что такие "дропы" не только представляют опасность для госбюджета, но и для рядовых граждан.
Нацбанк уже провел несколько встреч с волонтерами, показав будущий дизайн запланированного решения, что позволит банкам учесть их потребности. После коммуникации с обществом градус снизился. Это означает, что НБУ органично подходит для принятия соответствующего решения, объяснил Пышный.
Однако для более эффективной борьбы со схемами "дропов" необходимы комплексные изменения в законодательстве.
"Нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — подчеркнул руководитель НБУ.
Следует заметить, что в конце весны регулятор сообщил о намерениях ограничить исходящие P2P-переводы. Рабочим вариантом ограничений станет:
- 30 выходных переводов в течение месяца;
- максимальная сумма — 100 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в госфинучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.
Также мы писали, что в Национальном банке оценили ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор полностью допускает колебания курса доллара не только в сторону повышения, но и снижения.
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