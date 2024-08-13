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В Украине до конца недели ограничат переводы с карты на карту — детали

13 августа 2024 12:04
Ксения Симонова - Редактор
Денежные переводы в Украине ограничат — Нацбанк примет решение до конца недели
Банковская карта в руках. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Украине до конца недели введут ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Национальном банке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

О таких планах рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию "ЭП".

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Необходимость ограничения на P2P-переводы в Украине

По словам руководителя Нацбанка, о необходимости введения ограничения исходных P2P-переводов заговорили в конце мая. Связана такая потребность с борьбой с теневыми финансовыми операциями, известными как дропы, когда мошенники покупают у рядовых граждан персональные данные и открывают банковские карты.

Правление НБУ планирует рассмотреть соответствующее решение до конца текущей недели.

"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа) будем рассматривать его на правлении", — говорится в заявлении Пышного.

Он заметил, что такая новость подняла шквал критики и непонимания. Однако регулятор объясняет, что такие "дропы" не только представляют опасность для госбюджета, но и для рядовых граждан.

Нацбанк уже провел несколько встреч с волонтерами, показав будущий дизайн запланированного решения, что позволит банкам учесть их потребности. После коммуникации с обществом градус снизился. Это означает, что НБУ органично подходит для принятия соответствующего решения, объяснил Пышный.

Однако для более эффективной борьбы со схемами "дропов" необходимы комплексные изменения в законодательстве.

"Нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — подчеркнул руководитель НБУ.

Следует заметить, что в конце весны регулятор сообщил о намерениях ограничить исходящие P2P-переводы. Рабочим вариантом ограничений станет:

  • 30 выходных переводов в течение месяца;
  • максимальная сумма — 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор полностью допускает колебания курса доллара не только в сторону повышения, но и снижения.

НБУ деньги денежные переводы банковские карты финансы Андрей Пышный банковские счета

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