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В Україні дешевшають долар та євро — де вигідно купувати валюту

15 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 15 січня — банки різко змінили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) різко опустив рівні офіційних курсів долара та євро, встановлені на понеділок, 15 січня. Змінили ціни банки та обмінники.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Як зазначається, на 15 січня офіційні курси валют зараз такі:

  • долар — 37,83 грн (-0,16);
  • євро — 41,38 грн (-0,36);
  • злотий — 9,48 грн (-0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку валюта теж подешевшала. У середньому долар встановлено на рівні 38,84 гривні (-0,04). У купівлі коштує 38,09 гривні (-0,11), у продажу — 38,83 гривні (-0,09). Євро купують за 41,84 гривні (-0,06), продають — 42,84 гривні (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 15 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, 15 січня в обмінниках валюта стала доступніша. Долар у купівлі коштує 38,80 грн (0,00), у продажу — 38,90 грн (-0,05). Євро — у купівлі 42,50 грн (-0,05), у продажу — 42,70 грн (-0,08).

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Нагадаємо, у НБУ раніше розповіли, від чого залежатиме подальший курс американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.

Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

НБУ
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