Курс валют на 15 січня — банки різко змінили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) різко опустив рівні офіційних курсів долара та євро, встановлені на понеділок, 15 січня. Змінили ціни банки та обмінники.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Як зазначається, на 15 січня офіційні курси валют зараз такі:

долар — 37,83 грн (-0,16);

євро — 41,38 грн (-0,36);

злотий — 9,48 грн (-0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку валюта теж подешевшала. У середньому долар встановлено на рівні 38,84 гривні (-0,04). У купівлі коштує 38,09 гривні (-0,11), у продажу — 38,83 гривні (-0,09). Євро купують за 41,84 гривні (-0,06), продають — 42,84 гривні (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, 15 січня в обмінниках валюта стала доступніша. Долар у купівлі коштує 38,80 грн (0,00), у продажу — 38,90 грн (-0,05). Євро — у купівлі 42,50 грн (-0,05), у продажу — 42,70 грн (-0,08).

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Нагадаємо, у НБУ раніше розповіли, від чого залежатиме подальший курс американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.

Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.