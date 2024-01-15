Курс валют на 15 января — банки резко изменили цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) резко опустил уровни официальных курсов доллара и евро, установленные на понедельник, 15 января. Изменили цены банки и обменники.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Как отмечается, на 15 января официальные курсы валют сейчас таковы:

доллар — 37,83 грн (-0,16);

евро — 41,38 грн (-0,36);

злотый — 9,48 грн (-0,12).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском наличном рынке валюта тоже подешевела. В среднем доллар установлен на уровне 38,84 гривны (-0,04). В покупке стоит 38,09 гривны (-0,11), в продаже — 38,83 гривны (-0,09). Евро покупают за 41,84 гривны (-0,06), продают — 42,84 гривны (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, 15 января в обменниках валюта стала доступнее. Доллар в покупке стоит 38,80 грн (0,00), в продаже — 38,90 грн (-0,05). Евро — в покупке 42,50 грн (-0,05), в продаже — 42,70 грн (-0,08).

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Напомним, в НБУ ранее рассказали, от чего будет зависеть дальнейший курс американской валюты в 2024 году. В конце прошлого года на украинский валютный рынок влиял сезонный фактор посредством увеличения спроса на доллары.

Также мы писали, что эксперты считают, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.