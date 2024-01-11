Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Що буде з доларом у 2024 році — у Нацбанку дали оцінку arrow

Що буде з доларом у 2024 році — у Нацбанку дали оцінку

11 січня 2024 12:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара у 2024 році — у Нацбанку оцінили стійкість валюти
Купюри американської валюти. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли, від чого залежатиме подальший курс американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.

Про це розповів заступник голови Центробанку Сергій Ніколайчук, пише "Інтерфакс".

Читайте також:

Ситуація на валютному ринку

За його словами, Нацбанк із 3 жовтня 2023 року поступово збільшував гнучкість обмінного курсу, дозволяючи у перші тижні курсу рухатися в доволі вузькому коридорі, а ринок мав можливість звикнутися до факту того, що за понад півтора року фіксованого курсу, тепер змінюється щодня на тлі ринкових факторів.

Відтоді НБУ розширює можливості коливання, зважаючи на визначені маркери макрофінансових передумов.

Наприкінці 2023-го на курс вплинув сезонний фактор, а надалі будуть чинники більш фундаментального характеру.

"Сезонність залишається вагомим чинником і, власне, це один з важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня", — сказав він.

Регулятор взяв це до уваги, збільшив обсяги інтервенцій на міжбанківському ринку у грудні з метою згладити вплив вищевказаного фактору.

Що буде з доларом у 2024-му

Представник НБУ зауважив, що банк надалі буде згладжувати значні курсові коливання, продаючи валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні. Таким чином, Центробанк забезпечуватиме такими діями курсову стійкість, яка матиме незначні відхилення.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не є таким, яке, на нашу думку, може підважити і спростувати наше твердження про курсову стійкість і про забезпечення привабливості гривневих активів", — додав Сергій Ніколайчук.

Який зараз курс валюти США

На четвер, 11 січня Національний банк дещо знизив офіційний курс долара та євро. Вони встановлені на такому рівні:

  • курс долара — 38,19 грн/дол (-0,03);
  • курс євро — 41,80 грн/євро (-0,02).

За даними сайту Minfin, обмінники також опустили ціни на валюту. Долар у купівлі коштує 39,03 грн (-0,07), у продажу — 39,15 грн (-0,10). Євровалюта у купівлі — 42,65 грн (-0,05), у продажу — 43,91 грн (-0,05).

 

прогноз курс долара
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.

Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

НБУ
курс валют
курс долара
долар
прогнози
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі