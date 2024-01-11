Курс долара у 2024 році — у Нацбанку оцінили стійкість валюти

Купюри американської валюти. Фото: Unplush

У Національному банку України (НБУ) розповіли, від чого залежатиме подальший курс американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.

Про це розповів заступник голови Центробанку Сергій Ніколайчук, пише "Інтерфакс".

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Ситуація на валютному ринку

За його словами, Нацбанк із 3 жовтня 2023 року поступово збільшував гнучкість обмінного курсу, дозволяючи у перші тижні курсу рухатися в доволі вузькому коридорі, а ринок мав можливість звикнутися до факту того, що за понад півтора року фіксованого курсу, тепер змінюється щодня на тлі ринкових факторів.

Відтоді НБУ розширює можливості коливання, зважаючи на визначені маркери макрофінансових передумов.

Наприкінці 2023-го на курс вплинув сезонний фактор, а надалі будуть чинники більш фундаментального характеру.

"Сезонність залишається вагомим чинником і, власне, це один з важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня", — сказав він.

Регулятор взяв це до уваги, збільшив обсяги інтервенцій на міжбанківському ринку у грудні з метою згладити вплив вищевказаного фактору.

Що буде з доларом у 2024-му

Представник НБУ зауважив, що банк надалі буде згладжувати значні курсові коливання, продаючи валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні. Таким чином, Центробанк забезпечуватиме такими діями курсову стійкість, яка матиме незначні відхилення.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не є таким, яке, на нашу думку, може підважити і спростувати наше твердження про курсову стійкість і про забезпечення привабливості гривневих активів", — додав Сергій Ніколайчук.

Який зараз курс валюти США

На четвер, 11 січня Національний банк дещо знизив офіційний курс долара та євро. Вони встановлені на такому рівні:

курс долара — 38,19 грн/дол (-0,03);

курс євро — 41,80 грн/євро (-0,02).

За даними сайту Minfin, обмінники також опустили ціни на валюту. Долар у купівлі коштує 39,03 грн (-0,07), у продажу — 39,15 грн (-0,10). Євровалюта у купівлі — 42,65 грн (-0,05), у продажу — 43,91 грн (-0,05).

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.

Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.