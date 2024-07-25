Ціни на кавуни різко підвищились — як змінилась вартість в Україні

Кавуни та дині на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні відпускні ціни на кавуни зросли на 23%. Зокрема, це сталося через зменшення обсягів пропозиції з місцевих господарств.

Про це повідомляє EastFruit.

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Чому зросли ціни на кавуни

"Уже сьогодні виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7−15 грн/кг (0,17−0,36 дол/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — йдеться у повідомленні.

Ціни на кавуни в Україні зросли через зменшення постачання з місцевих господарств, яке сталося через посуху та високі температури. Частина врожаю загинула в полях. Однак ринкові експерти вважають це тимчасовим. Вони прогнозують, що з відновленням збору врожаю пропозиція кавунів зросте, що призведе до швидкого зниження цін.

Внаслідок сонячних опіків якість кавунів в полях погіршилася, що призведе до збільшення частки некондиційної продукції, яку фермери намагаються реалізувати якнайшвидше. Однак пропозиція кавунів на внутрішньому ринку може зростати, оскільки деякі господарства в центральних і західних областях лише починають масовий збір.

Незважаючи на зростання цін, кавуни в Україні наразі продаються в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські виробники протягом року підвищували гуртові ціни своєї продукції через низку факторів на тлі війни. У підсумку промислові товари у червні 2024 року проти червня 2023-го зросли на 26,7%.

Ми також повідомляли, що в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим, слід готуватися до вищих цін.