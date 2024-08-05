Цены в Украине — арбузы и дыни дешевеют из-за жары

Арбузы и дыни на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине из-за аномальной жары и перепадов температуры дешевеют арбузы и дыни. Цены уменьшились почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает издание Seeds.

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Как отмечает издание, сильная жара оказала негативное влияние на сезон арбузов и дынь. Производители стремятся их побыстрее продать, опасаясь порчи. В связи с этим вынуждены снижать цены.

По словам Богдана Духницкого из Института аграрной экономики, в этом году практически по всем их видам ягод фактический урожай меньше ожидаемого.

"Жара является одной из причин, почему производители арбузов и дынь стремятся их быстрее продать, опасаясь порчи, поэтому цены на них по сравнению с прошлым годом уменьшились почти вдвое", — объясняет эксперт.

Какие цены на арбузы и дыни в августе

Сейчас на рынках арбузы продают от 11 до 25 гривен за килограмм, а стоимость дынь несколько выше — от 30 до 85 гривен за килограмм.

В частности, арбузы в магазине Novus продают по цене 14,99 гривны за килограмм, в Сильпо — по 15 гривен. В то же время, дыня в магазине Novus стоит от 47,99 гривны за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к снижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.

Ранее мы писали, что в Украине не все продукты будут дорожать в ближайшие месяцы из-за энергетических проблем. Однако общая тенденция роста цен на 3-5% все еще остается вероятной.