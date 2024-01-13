Штрафи для українців — за невиконання судових рішень хочуть фінансово карати

Порожній гаманець. Фото: Unplush

В Україні пропонують надати можливість судам стягувати у дохід державного бюджету з відповідачів, боржників та керівників компаній-боржників штрафи за невиконання судових рішень. Вони стартуватимуть від 60,56 тис. грн.

Про це повідомляє видання Sud.ua.

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Покарання за невиконання судових рішень

Йдеться про проєкт закону №9462 щодо удосконалення положень про судовий контроль, який чекає розгляду у першому читанні.

Як зазначається, до статті 148 Цивільного процесуального кодексу планують ввести відповідну нову норму.

Документ передбачатиме покарання у виглядів штрафу у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином, розмір штрафу буде в діапазоні від 60,56 тис. грн до 121,12 тис. грн.

Джерело: ВРУ

Як працюватиме майбутній закон

Проєкт закону пропонує — за невиконання боржниками рішень судів вчинять певні дії щодо майна стягувача чи майна, присудженого на користь стягувача, упродовж двох місяців від дати винесення постанови щодо відкриття виконавчого провадження.

Очікується, що це стане самостійною підставою для зміни способів і порядків виконання відповідних судових рішень шляхом стягнення з боржників сум вартості такого майна. Виняток - ситуації, коли стягувач перешкоджає здійсненню виконавчих дій, неможливо встановити вартість майна, майно згідно із законом не може оцінюватися.

При цьому вартість майна визначатимуть за вимогами закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Водночас, судовий контроль за виконанням рішень суду цивільних справах буде здійснювати суд, який ухвалював відповідне судове рішення.

Зокрема, суд, який ухвалив судове рішення, зможе зобов’язувати боржників подавати в установлений судом термін звіт щодо виконання судових рішень в кількох категоріях цивільних справ. А саме:

щодо трудових правовідносин;

щодо сімейних правовідносин;

відшкодування шкоди, що була заподіяна каліцтвом, смертю фізособи через вчинення кримінального правопорушення;

відшкодування шкоди, що заподіяна особі протиправними рішеннями правоохоронців;

відшкодування моральної шкоди;

захист прав споживачів;

захист честі, гідності та ділової репутації;

інші справи немайнового характеру.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з 1 січня 2024-го зростуть штрафи за скоєні крадіжки. Покарання посилиться, оскільки розміри адміністративних стягнень прив'язані до прожиткового мінімуму, який цьогоріч зріс.

Також ми писали, що українці можуть отримати серйозні штрафи за порушення експлуатації побутових лічильників газу та води. Якщо періодично не перевіряти лічильники або перешкоджати роботі контролерів, можна понести неабияку фінансову відповідальність.