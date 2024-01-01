Штрафні санкції за крадіжки зростуть — як каратимуть у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 січня 2024 року зростуть штрафи за скоєні крадіжки. Покарання посилиться, оскільки розміри адміністративних стягнень прив'язані до прожиткового мінімуму, який цьогоріч зріс.

Про те, як саме зміняться розміри штрафів, повідомляють юристи.

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Фахівці нагадують, що прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць тепер становить 2,92 тис. грн. Торік був на рівні 2,589 тис. грн. З огляду на це, збільшилися суми визначення наслідків скоєних кримінальних правопорушень.

"Неоподатковуваний мінімум доходів громадян, зазначений в диспозиції норм, дорівнює 1/2 прожиткового мінімуму для працездатних громадян станом на 1 січня поточного року", — зауважують юристи.

Цьогоріч для норм адміністративного та кримінального законодавства, що стосується кваліфікації адміністративних чи кримінальних правопорушень застосовується такий розмір — 1,46 тис. грн.

Згідно зі статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), викрадення майна вважають дрібним, якщо його вартість на момент вчинення правопорушення не більша за 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто йдеться про суму у 292 грн (0,2 х (50% х 2920)).

Водночас, дрібна крадіжка передбачає накладення штрафу на рівні 10-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи виправних робіт на термін до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, чи адмінарешт на термін від п'яти до десяти діб.

У разі, якщо вартість вкраденого майна більша за 292 грн, то покарання буде серйозніше — настає кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу, таємне викрадення майна карається штрафом у розмірі 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (становить 17 грн) чи громадськими роботами на термін 80-240 годин, чи виправними роботами до двох років, чи арештом на термін до шести місяців, чи позбавленням волі на термін до п'яти років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати серйозні штрафи за порушення експлуатації побутових лічильників газу та води. Якщо періодично не перевіряти лічильники або перешкоджати роботі контролерів, можна понести неабияку фінансову відповідальність.

Також ми писали, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував виробника алкоголю ТОВ "ВИНАЛЬ" за розповсюдження недостовірної інформації щодо походження українських коньяків під маркою ADJARI. Також значний штраф отримало ТОВ "Таїрово Вайнері" за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.