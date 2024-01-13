Штрафы для украинцев - за неисполнение судебных решений хотят финансово наказывать

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В Украине предлагают предоставить возможность судам взимать в доход государственного бюджета с ответчиков, должников и руководителей компаний-должников штрафы за невыполнение судебных решений. Они будут стартовать от 60,56 тыс. грн.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

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Наказание за неисполнение судебных решений

Речь идет о проекте закона №9462 по усовершенствованию положений о судебном контроле, ожидающем рассмотрения в первом чтении.

Как отмечается, в статью 148 Гражданского процессуального кодекса планируется ввести соответствующую новую норму.

Документ будет предусматривать наказание в виде штрафа в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Таким образом размер штрафа будет в диапазоне от 60,56 тыс. грн до 121,12 тыс. грн.

Источник: ВРУ

Как будет работать будущий закон

Проект закона предлагает — за невыполнение должниками решений судов совершать определенные действия в отношении имущества взыскателя или имущества, присужденного в пользу взыскателя, в течение двух месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства.

Ожидается, что это станет самостоятельным основанием для изменения способов и порядков исполнения соответствующих судебных решений путем взыскания с должников сумм стоимости такого имущества. Исключение — ситуации, когда взыскатель препятствует совершению исполнительных действий, невозможно установить стоимость имущества, имущество по закону не может оцениваться.

При этом стоимость имущества будет определяться по требованиям закона "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине".

В то же время, судебный контроль за исполнением решений суда по гражданским делам будет осуществлять суд, который принимал соответствующее судебное решение.

В частности, суд, принявший судебное решение, сможет обязывать должников подавать в установленный судом срок отчет о выполнении судебных решений в нескольких категориях гражданских дел. А именно:

по трудовым правоотношениям;

по семейным правоотношениям;

возмещение ущерба, причиненного увечьем, смертью физлица из-за совершения уголовного правонарушения;

возмещение вреда, причиненного лицу противоправными решениями правоохранителей;

возмещение морального вреда;

защита прав потребителей;

защита чести, достоинства и деловой репутации;

другие дела неимущественного характера.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что с 1 января 2024 года вырастут штрафы за совершенные кражи. Наказание усилится, поскольку размеры административных взысканий привязаны к выросшему в этом году прожиточному минимуму.

Также мы писали, что украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа и воды. Если периодически не проверять счетчики или препятствовать работе контролеров, можно понести большую финансовую ответственность.