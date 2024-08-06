Кредиты в банках станут доступнее — как изменятся условия до конца года

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кредиты в украинских банках станут доступнее к концу 2024 года. В частности, ставки по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса могут снизиться на 1-1,5%.

Об этом сообщают представители банков, пишет Oboz.

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По словам экспертов, по состоянию на начало августа средняя ставка кредитов для малого и среднего бизнеса равна 18%, в прошлом году составляла 19%, а к концу 2024 года может колебаться на уровне от 13,5 до 16% годовых. Ставки по целевым кредитам начнут опускаться с сентября по ноябрь. Таким станет следствие снижения учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ) до 13%.

При этом наиболее привлекательные ставки в 13,5% годовых предложат по энергокредитам на покупку и установку альтернативных источников энергии. Речь идет о солнечных панелях, тепловых насосах.

В частности, у целевых кредитов есть ряд преимуществ, одно из которых — предмет финансирования является залогом кредита, благодаря чему не нужны дополнительные ресурсы для обеспечения кредитов.

Какой бизнес активно берет кредиты

По словам банкиров, в этом году средняя сумма кредитов для бизнеса была равна 1,2 млн гривен на срок один-пять лет. Наиболее активными были следующие предприятия:

сферы производства, промышленности и строительства — доля до 60% от общего количества;

сфера торговли и услуг — по 15% кредитов.

"Свыше 64% таких кредитов приходится на государственные программы (вместе с компенсационными программами возмещения местных властей). Другие кредиты выдаются по партнерским программам, введенным банками вместе с производителями и поставщиками оборудования ведения бизнеса", — добавило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие жалуются на дискриминацию в "Ощадбанке" при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Также писали, что ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.