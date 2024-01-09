Курс валют на 9 січня — ціни на долар та євро поповзли вгору

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 9 січня, що значно перевищує значення попереднього банківського дня. Переписали вартість американської валюти також фінустанови та обмінні пункти.

Про це повідомляється на офіційному порталі НБУ.

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Так, за відомостями Нацбанку, на 9 січня встановлені такі курси валют:

долар — 38,19 грн (+0,12);

євро — 41,79 грн (+0,22);

злотий — 9,61 грн (+0,07).

Курс валют у банках

За інформацією профільного порталу Kurs, на українському готівковому ринку ціни на валюту теж рухаються вгору. Долар у середньому коштує 39,32 гривні. Купують по 38,38 гривні (+0,03), продають по 39,16 гривні (+0,03). Євро купують по 42,01 гривні (+0,09), продають по 43,06 гривні (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчать дані порталу Minfin, 9 січня обмінні пункти також підвищили розцінки і на американську, і на європейську валюту. Долар у купівлі коштує 39,25 грн (+0,15), у продажу — 39,40 грн (+0,10). Євро купують по 42,80 грн (+0,10), продають по 43,09 грн (+0,09).

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Нагадаємо, у Національному банку оприлюднили список банків, які грубо порушили законодавство у сфері запобігання, протидії легалізації доходів, валютне законодавство. У грудні 2023 року одразу п’ять фінустанов та вісімнадцять небанківських фінустанов отримали штрафи.

Також ми писали, що на українському валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.