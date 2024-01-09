Курс валют на 9 января — цены на доллар и евро поползли вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 9 января, что значительно превышает значение предыдущего банковского дня. Переписали стоимость американской валюты также финучреждения и обменные пункты.

Об этом сообщается на официальном портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по сведениям Нацбанка, на 9 января установлены следующие курсы валют:

доллар — 38,19 грн (+0,12);

евро — 41,79 грн (+0,22);

злотый — 9,61 грн (+0,07).

Курс валют в банках

По информации профильного портала Kurs, на украинском наличном рынке цены на валюту тоже двигаются вверх. Доллар в среднем стоит 39,32 гривны. Покупают по 38,38 грн (+0,03), продают по 39,16 грн (+0,03). Евро покупают по 42,01 грн (+0,09), продают по 43,06 грн (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствуют данные портала Minfin, 9 января обменные пункты также повысили расценки и на американскую, и европейскую валюту. Доллар в покупке стоит 39,25 грн (+0,15), в продаже — 39,40 грн (+0,10). Евро покупают по 42,80 грн (+0,10), продают по 43,09 грн (+0,09).

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Напомним, в Национальном банке обнародовали список банков, грубо нарушивших законодательство в сфере предотвращения, противодействия легализации доходов, валютное законодательство. В декабре 2023 года сразу пять финучреждений и восемнадцать небанковских финучреждений получили штрафы.

Также мы писали, что на украинском валютном рынке подорожание доллара произошло из-за сезонного спроса на валюту в конце года. Однако это не продиктовано внезапной девальвацией гривны.