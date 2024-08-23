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В Венгрии изменились правила поддержки беженцев — что нужно знать

23 августа 2024 08:38
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Венгрии — какие изменения произошли в оказании помощи украинцам
Дети украинских беженцев. Фото: Stringer/AA/picture alliance
Ксения Симонова - Редактор

В Венгрии на днях начал действовать новый закон о поддержке беженцев. В связи с этим некоторые люди оказались на улице, ведь их выселили из приютов.

Об этом сообщают журналисты венгерской службы "Радио Свобода".

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Речь идет о норме постановления венгерского правительства, предусматривающей ограничение на оказание помощи беженцам, прибывшим из Украины.

Согласно новой поправке к вступившему в силу указу венгерского правительства, право на жилье будут иметь только беженцы из украинских районов, которые непосредственно пострадали от реальных боевых действий.

Соответствующие изменения принудили Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвать правительство пересмотреть решение. Ведь предполагают, что до трех тысяч беженцев останутся прямо на улице, без жилья.

По словам правозащитников, наиболее уязвимы две категории граждан:

  • представители ромского этнического меньшинства из Закарпатской области, которые живут в приютах, а их вскоре закроют;
  • те, кто имеет двойное украинско-венгерское гражданство, им отказывают в помощи других странах ЕС на основании, что они являются гражданами Венгрии.

Как пишут журналисты, в настоящее время в Венгрии насчитывается 30 тысяч беженцев из Украины.

Накануне в городе Коч на севере Венгрии выселили первых беженцев. Речь идет преимущественно о закарпатских ромах, проживавших в частном приюте.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновят правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющих не получать разрешения на работу.

Также мы сообщали, что в этом году власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.

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