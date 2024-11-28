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В ПриватБанку видають долари старого зразка — чи приймати

28 листопада 2024 07:01
Володимир Мололкін - редактор
У ПриватБанку видають долари старого зразка — чи можна використовувати купюри
Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Один із клієнтів ПриватБанку поділився досвідом, який змусив його задуматися над припиненням співпраці з банком. Проблема виникла під час отримання готівкової валюти у відділенні.

Про це йдеться у відгуку клієнта на форумі Мінфіну.

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На що поскаржився клієнт

Клієнт розповів, що замовив долари, але, прийшовши до каси, йому повідомили, що доступні лише банкноти старого зразка. Водночас за його словами, іншим клієнтам видавали купюри нового зразка.

"Я б не писав цей відгук, якби не побачив, що переді мною і декільком людям після мене видавалась готівка нового зразка. Наскільки я зрозумів, у даному відділенні готівка нового зразка тільки для "своїх", — зазначив клієнт.

Також він припустив, що співробітники банку зможуть пояснити ситуацію, але наголосив, що питання не у валідності старих купюр, а у вибірковому підході до клієнтів.

Що відповів банк

Представники банку відреагували на цей відгук, висловивши жаль щодо ситуації. Вони пояснили, що видача готівкової валюти здійснюється відповідно до вимог Національного банку України.

"Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій видачі готівки, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу", — йдеться у відповіді банку.

ПриватБанк наголосив, що доларові банкноти, випущені з 1996 до 2013 року, досі перебувають в обігу в Україні. Жодних планів щодо їх вилучення найближчим часом немає. Також у відділеннях пропонуються банкноти, які пройшли перевірку на платіжну придатність.

Нагадаємо, з 1 грудня українцям, які є учасниками державної програми "Зимова єПідтримка", почнуть надавати допомогу в розмірі 1000 грн. Гроші можна отримати на картку ПриватБанку "Національний кешбек" з додатковим кешбеком у розмірі 10%.

Також ми писали, що українські військові мають право на широкий спектр державних пільг. З іншого боку, українські військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати додаткову підтримку від уряду, а також скористатися особливими пільгами при обслуговуванні кредиту в ПриватБанку.

Мінфін ПриватБанк гроші банки долар обмін валют

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