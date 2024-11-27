ПриватБанк списав відсотки за кредитом – що може піти не так

ВІдділення ПриватБанку. Фото: Google Maps

Клієнтка ПриватБанку стикнулася з неприємною ситуацією щодо списаних відсотків за користування кредитними коштами. Фінансова установа нібито зайвий раз нарахувала проценти, а відповіді за запит із поясненнями не дала.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Користувачка, зареєстрована під ніком 1735marina, розповіла свою історію. Вона витрачала на особисті потреби кредитні кошти ПриватБанку в межах встановленого ліміту. За це доводиться сплачувати відсотки, якщо погашення боргу не відбулося до завершення пільгового періоду.

За словами клієнтки, ПриватБанк зайвий раз нарахував і списав відсоток за користування кредитними коштами. А коли жінка звернулася з письмовим зверненням із вимогою пояснити причину, їй відповіли з ігноруванням найважливішого питання.

"Попросила провести перевірку та роз’яснити причину зайво нарахованих відсотків. На що отримала відповідь, де проігнорували це питання. Куди ще маю звернутися, якщо Банк мало того, що вирахував зайві кошти, то ще й некомпетентно відповів на звернення", — поскаржилася українка.

Представники фінансової установи зауважили на порталі Мінфін, що з цього питання раніше вже ініціювали перевірку і надали офіційну відповідь щодо скасування нарахованих відсотків. Тобто скарга клієнтки не відповідає дійсності, оскільки консультацію провели компетентно. Плюс проценти списують лише у випадку непогашення від'ємного балансу по картці протягом пільгового періоду.

Скарга від клієнтки ПриватБанку. Фото: скриншот

Що треба знати про кредитний ліміт у ПриватБанку

Більшість клієнтів ПриватБанку користуються кредитною карткою "Універсальна", яка дозволяє витрачати додаткові кошти фінустанови в рамках доступного ліміту. Вона безплатна, тобто гроші за річне або щомісячне обслуговування не знімають.

Українцям встановлюють максимальний кредитний ліміт у розмірі 200 000 грн. Сума відрізняється для кожного клієнта і залежить від таких факторів:

кредитної історії потенційного позичальника;

фінансового становища;

строку обслуговування тощо.

Існує так званий пільговий період, протягом якого відсотки за користування коштами не списують. Для цього треба повернути витрачену суму до 25 числа місяця, наступного за тим, у якому людина застосувала кредит. Якщо не вдасться закрити позику за 55 календарних днів, застосують відсоткову ставку 3,5% на місяць або 42% на рік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть скористатися кредитними пільгами від ПриватБанку. Зокрема, для військовослужбовців та членів їхніх родин запровадили спеціальні умови обслуговування.

Також ми писали, що українцям нарахують по 1000 грн від держави в рамках програми "Зимова єПідтримка". Гроші прийдуть на картку "Національного кешбека", а ПриватБанк запровадив додаткову компенсацію у розмірі 10%.