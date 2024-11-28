В ПриватБанке выдают доллары старого образца — можно ли использовать купюры

Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Один из клиентов ПриватБанка поделился опытом, заставившим его задуматься о прекращении сотрудничества с банком. Проблема возникла при получении наличной валюты в отделении.

Об этом говорится в отзыве клиента на форуме Минфина.

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На что пожаловался клиент

Клиент рассказал, что заказал доллары, но, придя в кассу, ему сообщили, что доступны только банкноты старого образца. В то же время, по его словам, другим клиентам выдавали купюры нового образца.

"Я бы не писал этот отзыв, если бы не увидел, что передо мной и нескольким людям после меня выдавались наличные нового образца. Насколько я понял, в данном отделении наличные нового образца только для "своих", — отметил клиент.

Также он предположил, что сотрудники банка смогут объяснить ситуацию, но подчеркнул, что вопрос не в валидности старых купюр, а в выборочном подходе к клиентам.

Что ответил банк

Представители банка отреагировали на этот отзыв, выразив сожаление по поводу ситуации. Они объяснили, что выдача наличной валюты производится в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", — говорится в ответе банка.

ПриватБанк подчеркнул, что долларовые банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, до сих пор находятся в обращении в Украине. Никаких планов по их изъятию в ближайшее время нет. Также в отделениях предлагаются банкноты, прошедшие проверку на платежную пригодность.

Напомним, с 1 декабря украинцам, которые являются участниками государственной программы "Зимова єПідтримка", начнут оказывать помощь в размере 1000 грн. Деньги можно получить на карту ПриватБанка "Национальный кэшбек" с дополнительным кэшбеком в размере 10%.

Также мы писали, что украинские военные имеют право на широкий спектр государственных льгот. С другой стороны, украинские военнослужащие и члены их семей могут получить дополнительную поддержку от правительства, а также воспользоваться особыми льготами при обслуживании кредита в ПриватБанке.