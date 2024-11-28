Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли arrow

В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

28 ноября 2024 07:01
Владимир Мололкин - редактор
В ПриватБанке выдают доллары старого образца — можно ли использовать купюры
Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Один из клиентов ПриватБанка поделился опытом, заставившим его задуматься о прекращении сотрудничества с банком. Проблема возникла при получении наличной валюты в отделении.

Об этом говорится в отзыве клиента на форуме Минфина.

Читайте также:

На что пожаловался клиент

Клиент рассказал, что заказал доллары, но, придя в кассу, ему сообщили, что доступны только банкноты старого образца. В то же время, по его словам, другим клиентам выдавали купюры нового образца.

"Я бы не писал этот отзыв, если бы не увидел, что передо мной и нескольким людям после меня выдавались наличные нового образца. Насколько я понял, в данном отделении наличные нового образца только для "своих", — отметил клиент.

Также он предположил, что сотрудники банка смогут объяснить ситуацию, но подчеркнул, что вопрос не в валидности старых купюр, а в выборочном подходе к клиентам.

Что ответил банк

Представители банка отреагировали на этот отзыв, выразив сожаление по поводу ситуации. Они объяснили, что выдача наличной валюты производится в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", — говорится в ответе банка.

ПриватБанк подчеркнул, что долларовые банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, до сих пор находятся в обращении в Украине. Никаких планов по их изъятию в ближайшее время нет. Также в отделениях предлагаются банкноты, прошедшие проверку на платежную пригодность.

Напомним, с 1 декабря украинцам, которые являются участниками государственной программы "Зимова єПідтримка", начнут оказывать помощь в размере 1000 грн. Деньги можно получить на карту ПриватБанка "Национальный кэшбек" с дополнительным кэшбеком в размере 10%.

Также мы писали, что украинские военные имеют право на широкий спектр государственных льгот. С другой стороны, украинские военнослужащие и члены их семей могут получить дополнительную поддержку от правительства, а также воспользоваться особыми льготами при обслуживании кредита в ПриватБанке.

Минфин ПриватБанк деньги банки доллар обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году