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Кредитні пільги для захисників України — що пропонує ПриватБанк

26 листопада 2024 07:01
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
ПриватБанк надає кредитні пільги для військових — деталі
Людина заходить у відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українські військові мають право на різноманітні пільги від держави. Однак не лише влада підтримує захисників, українські військовослужбовці та члени їхніх родин можуть скористатися спеціальними пільговими умовами при обслуговуванні кредитів в ПриватБанку.

Про це зазначається на сайті установи.

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Пільги захисникам надаються на час мобілізації чи проходження військової служби. Для другого з подружжя пільговий період починається з 18 травня 2024 року. При цьому необхідно щороку актуалізувати документи, що підтверджують право на пільги. Серед переваг, які мають захисники, можна виділити:

  1. Відсутність відсотків: за користування кредитом не нараховуються жодні відсотки.
  2. Жодних штрафів і пені: за порушення зобов’язань за кредитом штрафні санкції та пеня не застосовуються.
  3. Регулювання умов договором: усі інші зобов’язання залишаються чинними відповідно до положень кредитного договору. У разі порушення графіка чи строку погашення заборгованість виноситься на прострочення та відображається у кредитній історії.

Однак є і певні обмеження. Пільгові умови не поширюються на кредити, отримані для придбання житлової нерухомості (будинків, квартир, недобудованих об'єктів чи майнових прав на них) та автомобілів.

ПриватБанк пропонує військовим та їхнім родинам суттєві полегшення у кредитному обслуговуванні. Відсутність відсотків, штрафів і пені дозволяє зменшити фінансове навантаження, однак важливо пам’ятати про обмеження та щорічну актуалізацію права на пільги.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнтка ПриватБанку звернулась до суду через зникнення депозиту в 40 тисяч євро. Підставою для позову стала  відмова банку повертати гроші.

Також ми розповідали, що банківські картки, забуті або вилучені в банкоматах ПриватБанку, не повертаються. У таких випадках потрібно звернутися до банку для виготовлення нової картки.

ПриватБанк кредити банки пільги військовослужбовці

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