В Ощадбанке ввели ночные ограничения на переводы — размеры лимитов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" действуют различные ограничения на денежные переводы. В частности, есть особые лимиты, которые срабатывают в ночное время суток.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Ограничения на переводы в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов финучреждения, он хотел в ночное время сделать денежный перевод на более чем 10 тыс. грн, однако система не позволила из-за введенных лимитов.

Также напомнил о других ограничениях, которые действуют в банке. В частности, о новых лимитах на переводы, предусматривающих подтверждение через поступление SMS-сообщения, а также мизерный кредитный лимит.

"Ночью (почему-то!) перевести больше 10 тыс. грн нельзя... Подтверждение по смс переводов выше 100 грн... Кредитный лимит для добровольца, с историей карты 9 лет — 1,2 тыс. грн", — сообщил клиент.

Что стоит знать о ночных и других лимитах

Представитель банка отреагировал на обращение, отметив, что в финучреждении действуют различные ограничения, призванные обезопасить клиентов от мошеннических списаний. А именно:

банковский ночной лимит;

лимит на перевод средств с подтверждением через SMS;

личный лимит.

Так, по его словам, в ночное время установлено ограничение для всех карт, запрещающее использовать сумму более 10 тыс. грн на перевод средств.

Также теперь подтверждение финансовых операций осуществляется с помощью кода, который будет отправляться на номер телефона клиента в SMS-сообщении. На основе постановления НБУ №58 от 3 мая 2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применения усиленной аутентификации на платежном рынке" и анализа возможностей для уменьшения уровня мошенничества с соблюдением высоких стандартов качества обслуживания банк решил усилить аутентификацию.

"В ночное время действует отдельный банковский лимит по всем картам, не предусматривающий использование средств более 10 тыс. грн. Лимит установлен в связи с высокой активностью мошенничества и целью безопасности средств клиента. Что касается лимита на перевод средств, то банком также был пересмотрен размер лимита, отныне на перевод средств более 100 грн (ранее 2 тыс. грн) банком направляется пароль в виде обычного SMS", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, как восстановить доступ к карте, если потерян финансовый номер телефона. Соответствующую процедуру можно осуществить дистанционно.

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