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В одній з країн ЄС збільшили допомогу біженцям з 1 серпня

1 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога біженцям з 1 серпня — де в Євросоюзі зросли виплати
Люди в чеському місті. Фото: tripmydream.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Із серпня 2024 року у Чехії підвищать виплати українським біженцям на житло. Причиною є те, що восени закінчиться термін права на безплатне тимчасове проживання для українців з невразливих категорій.

Про це повідомили журналісти ukraina.radio.cz.

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Так, влада країни вирішила збільшити виплати для українських мігрантів, оскільки невдовзі згорнуть програму безкоштовного житла, наприклад, у навчальних закладах та гуртожитках.

Метою нового рішення Міністерства праці та соціальних справ Чехії є бажання мотивувати громадян, які мають тимчасовий захист, самотужки шукати житло на відкритому ринку. Уряд підтримає фінансові витрати на житло, які враховують під час розрахунку допомоги.

Раніше виплати для дітей до 18 років та біженців, які перебувають у Чехії менше 150 днів, становили:

  • 6 тис. крон щомісяця у зареєстрованих квартирах;
  • 4,8 тис. крон щомісяця для незареєстрованого житла.

Для решти — 3 тис. крон у зареєстрованих квартирах та 2,4 тис. крон у незареєстрованому житлі (до п’яти громадян, які проживають разом).

Як зросли виплати на житло для українців

Українцям запропонують два варіанти підвищення грошової допомоги.

Згідно з першим варіантом, виплати нарахують максимум на трьох громадян, з витратами 8 тис. та 5 тис. крон у зареєстрованих квартирах та 6,4 тис. та 4 тис. крон у незареєстрованих.

Згідно з другим варіантом, для п’яти громадян сума допомоги буде становити 6 тис. та 4 тис. крон, незалежно від реєстрації оселі.

Уряд розраховує, що скасування безкоштовного тимчасового житла зменшуватиме витрати державного бюджету на 1,92 млрд крон щороку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.

Також ми писали, що влітку 2024 року влада Польщі посилила вимоги до надання підтримки українським біженцям. Йдеться про скасування одноразових виплат та згортання інших програм.

виплати Чехія ЄС гроші

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