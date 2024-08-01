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В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

1 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь беженцам с 1 августа — где в Евросоюзе выросли выплаты
Люди в чешском городе. Фото: tripmydream.ua
Ксения Симонова - Редактор

С августа 2024 года в Чехии повысят выплаты украинским беженцам на жилье. Причиной этого является то, что осенью истечет срок права на бесплатное временное проживание для украинцев из неуязвимых категорий.

Об этом сообщили журналисты ukraina.radio.cz.

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Так, власти страны решили увеличить выплаты для украинских мигрантов, поскольку вскоре свернут программу бесплатного жилья, например, в учебных заведениях и общежитиях.

Целью нового решения Министерства труда и социальных дел Чехии является желание мотивировать граждан, имеющих временную защиту, самостоятельно искать жилье на открытом рынке. Правительство поддержит финансовые расходы на жилье, которые учитываются в расчете помощи.

Раньше выплаты для детей до 18 лет и беженцев, находящихся в Чехии менее 150 дней, составляли:

  • 6 тыс. крон ежемесячно в зарегистрированных квартирах;
  • 4,8 тыс. крон ежемесячно для незарегистрированного жилья.

Для остальных — 3 тыс. крон в зарегистрированных квартирах и 2,4 тыс. крон в незарегистрированном жилье (до пяти граждан, проживающих вместе).

Как выросли выплаты на жилье для украинцев

Украинцам предложат два варианта повышения денежной помощи.

Согласно первому варианту, выплаты начислят максимум на троих граждан, с расходами 8 тыс. и 5 тыс. крон в зарегистрированных квартирах и 6,4 тыс. и 4 тыс. крон в незарегистрированных.

Согласно второму варианту, для пяти граждан сумма пособия будет составлять 6 тыс. и 4 тыс. крон, независимо от регистрации дома.

Правительство рассчитывает, что отмена бесплатного временного жилья будет уменьшать расходы государственного бюджета на 1,92 млрд крон ежегодно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

Также мы писали, что летом 2024 года власти Польши ужесточили требования к оказанию поддержки украинским беженцам. Речь идет об отмене единовременных выплат и сворачивании других программ.

выплаты Чехия ЕС деньги

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